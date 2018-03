Kritiserer, at flere års opråb ikke er blevet hørt: Dommere vil slukke storskærmes tv-signal Danske Fodbolddommere retter kritik mod Divisionsforeningen for ikke at ville følge Uefas retningslinjer på området.

FCK mod Brøndby i Parken. 4. februar 2018. Pokalturneringens ottendedelsfinale. Hjemmeholdet skal vinde for stadigvæk at have muligheden for at løfte et trofæ i 2017/2018-sæsonen.

Efter 22 minutter tæmmer Nicolai Boilesen en upræcis Brøndby-fremlægning, drejer en halv gang om sig selv og lægger roligt bolden tilbage mod målmand Robin Olsen. Brøndbys angriber, Teemu Pukki, er nærmeste modstander små ti meter væk fra FCK’eren, da episoden begynder. Efter at Boilesen afleverer bolden uden for straffesparksfeltet, er Pukki stadigvæk et par meter væk. To sekunder når at gå, og bolden triller fra kanten af feltet og ind mod straffesparkspletten, inden den finske angriber fortsætter sit løb direkte ind i Boilesens overkrop og kæbe. Den danske landsholdsspiller falder til jorden. FCK-fansene pifter og knytter næverne op mod himlen. Dommer Michael Tykgaard stopper spillet for at få tilset Boilesen. FCK-spillerne samler sig om dommeren og brokker sig over Pukkis handling. Brøndby-spillerne hidser sig op over FCK’ernes reaktion. I to af Parkens hjørner bliver episoden med det samme gengivet på storskærme, som det netop er sket på tv. Først en gang, så to og dernæst tre. Efter spillet er sat i gang igen, følger Parkens folk trop på gengivelse nummer fire og fem fra tv og viser dem på storskærmene. Først i langsom gengivelse, dernæst i superslow. Sjette og syvende gang ryger tv-gengivelsen også ud, hvor billedet er forstørret på Nicolai Boilesens krop og videoen spolet frem og tilbage i det sekund, Teemu Pukki rammer ham. FCK-spillerne forsøger gentagne gange at få dommer Michael Tykgaard til at kigge op på storskærmene. Tykgaard kan ifølge reglerne ikke kigge derop og ændre en kendelse og prøver i stedet at komme videre med kampen.

Fakta Tre seneste episoder med storskærm-kritik 27. oktober 2017: Bagud 1-3 viser AGF flere gange på storskærm, hvordan FCN-anfører Patrick Mtiliga havde hånden på bolden, uden der blev dømt straffespark.

4. februar 2018: FCK viser syv gange, hvordan Pukki underløber Boilesen.

9. februar 2018: AC Horsens viser flere kontroversielle situationer, der kunne have givet ACH-fordel i en pokalkamp mod FCM. Vis mere

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix Nicolai Boilsen er faldet i græsset, mens Teemu Pukki prøver at forklare sin uskyld over for en ikke overbevist Robin Olsen. Foto: Jens Dresling

Situationen i Parken har så langtfra været et enkeltstående tilfælde i Superligaen de seneste år og slet ikke et udtryk for, at FCK gør noget, som ikke finder sted på andre stadioner. Bare fem dage efter kampen i hovedstaden påpegede fodboldkommentator Morten Bruun på Twitter, at AC Horsens kun viste »gunstige Horsens-situationer« i kampen mod FC Midtjylland.

Episoderne i februar får nu Danske Fodbolddommeres formand, Tore Østergaard, og Michael Tykgaard på banen med en kritik rettet mod Divisionsforeningen. Dommerne er kritiske over, at Divisionsforeningen ifølge dem har ladet problemet udvikle sig over de seneste år mod dommernes ønske ved ikke at følge Uefa’s retningslinjer fra eksempelvis Champions League, hvor det ikke tilladt at vise langsomme gengivelser af kontroversielle situationer.

»Det handler om fairplay, respekt for dommernes afgørelser og i sidste ende ro og orden på banen og tilskuerpladserne. Vi opfordrer klubberne og Divisionsforeningen til her, som i alle forhold, at følge Uefa’s retningslinjer, hvilket vil betyde strammere regler for, hvad der må gentages på stadioner. Vi håber naturligvis, vi kan finde en for alle parter fornuftig balanceret tilgang også på dette område«, siger Tore Østergaard.

Michael Tykgaard mener, at brugen af storskærme skaber nogle unødvendigt svære situationer at håndtere.

»Vi dommere mærker en frustration blandt spillerne, som er ret unødig. Spillerne kan kigge på storskærmene og se, om dommen nu var rigtig eller forkert eller skabe sig et indtryk af, at det muligvis var forkert. De kommer ifølge reglerne også i farezonen for at få et gult kort, hvis de står og peger på storskærmen. Derfor synes jeg faktisk, at klubberne stiller deres spillere i et træls dilemma, fordi de kan gå og forholde sig til noget, de ikke burde«, siger Tykgaard, der blev kåret til årets dommer i begyndelsen af marts.

Peter Ebbesen, der er turneringsansvarlig i Divisionsforeningen, er ikke enig i kritikken.

»Jeg synes ikke, at vi har ladet noget stå til. Sandheden er, at klubberne har besluttet, at når man har betalt for at komme på stadion, skal man have lov til at se de situationer, man alligevel ville kunne se på tv eller sin telefon«, siger Ebbesen og tilføjer:

»Der skal hele tiden arbejdes med at vurdere, hvor mange gentagelser der vises. Vi vil gerne levere en god oplevelse på stadion, men ønsker heller ikke, at storskærmene skal bruges som et våben af hjemmeholdet. Jeg synes ikke, at der er behov for et decideret regelsæt på området, da det efter vores vurdering som udgangspunkt fungerer godt nu. Dommerne må nok bare sande, at deres job aldrig har været sværere på grund af den digitale udvikling. Superligaen skal også sælge sig selv på en anden måde end Champions League«.