Presset ishockeyklub bruger 36-årig revisor i NHL

Fodbold: Zlatan Ibrahimovic blev mødt med sang og hyldest, da han torsdag aften ankom til Los Angeles for at påbegynde et nyt kapitel i karrieren. Mere end 100 fans af Los Angeles Galaxy var mødt frem i lufthavnen for at modtage deres nye helt klokken 21 lokal tid. Ibrahimovic tog tidligere på torsdagen afsked med sine nu tidligere holdkammerater i Manchester United, inden han satte sig om bord i et privatfly for at krydse Atlanten.

Ishockey: Mikkel Bødker måtte nøjes med personlig succes, da hans hold, San Jose Sharks, natten til fredag dansk tid måtte se sig slået 5-3 af Nashville Predators i NHL. Bødker stod således for både en assist og en scoring i nederlaget, der betyder, at San Jose Sharks stadig ikke er kvalificeret til slutspillet. Andetsteds spillede Frans Nielsen en af de fremtrædende roller, da hans hold, Detroit Red Wings, vandt 6-3 over Buffalo Sabres.

Fodbold: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har droppet sagen om racisme blandt Atalantas fans i en Europa League-kamp mod Borussia Dortmund. Det skriver nyhedsbureauet AP. Efter kampen 22. februar beskyldte Dortmund-angriber Michy Batshuayi Atalantas fans for at lave racistiske lyde under kampen. »2018 og stadig racistiske abelyde på tribunen ... virkelig«, skrev Michy Batshuayi på Twitter. Uefa åbnede en sag mod Atalanta, men undersøgelsen afsluttes nu.