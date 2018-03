Michael Jordans rekord slået: 867 kampe i træk med mindst 10 point

Basketball: LeBron James sidder nu alene på en af de mest imponerende pointrekorder i NBA. For 867. kamp i træk lavede James et tocifret antal point, da Cleveland Cavaliers slog New Orleans Pelicans med 107-102. Det har ingen andre præsteret i NBA-historien. Spillet blev stoppet, og LeBron James blev hyldet midt i første quarter, da han brød rekorden med et dunk. 20.500 tilskuere klappede ned mod Cleveland-profilen, der også fik foræret bolden som et minde.

»Det er et dejligt og specielt øjeblik - ikke kun for mig selv, men for hele min familie og de mange børn, der ser op til mig for at blive inspireret til at gå efter tingene«, siger LeBron James, der indledte sin stime med minimum ti point per kamp i januar 2007 og tidligere i denne uge tangerede legenden Michael Jordans 866 kampe med et tocifret antal point.

Cykling: Den Internationale Cykelunion (UCI) har afvist briten Chris Froomes forklaring i sagen om Sky-rytterens positive salbutamol-test i forbindelse med sidste års Vuelta a Espana, som han vandt. Det skriver den franske avis Le Monde. Ifølge avisen sender UCI nu sagen videre til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Salbutamol er i sig selv ikke et forbudt stof, men Sky-kaptajnen havde omkring det dobbelte indhold salbutamol i kroppen end det tilladte. Froome har igennem hele forløbet fastholdt sin uskyld, men da han ikke har kunnet overbevise UCI om, hvorfor grænseværdien var overskredet, trækker det op til en dopingstraf for den firedobbelte Tour de France-vinder. Det er uvist, hvornår der falder dom i sagen, men ifølge UCI-præsident David Lappartient, er det usandsynligt, at der kommer en løsning på sagen før starten på Giro d'Italia.

Fodbold: Den tidligere engelske fodboldspiller Ray Wilkins kæmper for livet efter et hjerteanfald. 61-årige Wilkins er lagt i kunstig koma på et hospital i London. Efter at hans hjerte gik i stå, faldt han angiveligt og slog hovedet. Ray Wilkins opnåede 84 landskampe for England fra 1976 til 1986. Han var anfører i ti kampe. På klubplan repræsenterede han blandt andet Manchester United, Chelsea og AC Milan.

Fodbold: Superligaklubben Randers FC forfremmer den 19-årige Tobias Damsgaard til førsteholdstruppen. For to uger siden startede den alsidige forsvarsspiller inde i Superligaen, da Randers slog OB med 4-1. »Vi er blevet enige om, at han ligeså godt kan komme permanent i truppen allerede nu«, siger cheftræner Rasmus Bertelsen til klubbens hjemmeside. Den oprindelige plan var at hente Damsgaard op i førsteholdstruppen til sommer.

Ishockey: Herning besejrede Rungsted med 4-3 i den anden semifinale i ishockeys DM-slutspil, men det er langt fra kun resultatet, som opgøret i Nordsjælland vil blive husket for. Kampen måtte således afbrydes, da en ismaskine efter første periode ødelagde en dør i banden, så spillerne måtte vente i to timer på at genoptage kampen. Kampen blev sat i gang klokken 19.30 og fandt først sin vinder fem timer senere i overtiden. 14 minutter inde i den femte periode blev Branden Gracel matchvinder, og dermed er midtjyderne foran 2-0 i semifinaleserien, der afvikles bedst af syv kampe.

Golf: Nicole Broch Larsen er som den eneste af tre danske deltagere videre til finalerunderne i majorturneringen ANA Inspiration i USA. Den 24-årige dansker indtager en 41.-plads og har 11 slag op til førstepladsen, der deles af svenske Pernilla Lindberg og Park Sung-hyun fra Sydkorea. Emily Pedersen og Nanna Koerstz Madsen klarede ikke cuttet.