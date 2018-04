Messi og Zlatan sikrer hver deres vanvittige comeback

Fodbold: 36-årige Zlatan Ibrahimovic kom, så og sejrede i en vanvittig debut for Los Angeles Galaxy i den amerikanske liga, MLS. Los Angeles FC var på blandt andet to mål af Carlos Vela foran 3-0, men Galaxy kom på 3-2, inden svenskeren blev indskiftet efter 71 minutter. Med et langskud og et hovedstød scorede Ibrahimovic to mål, så LA Galaxy fuldendte comebacket med en sejr på 4-3. »Min historik, når jeg kommer til et nyt hold, er, at jeg altid scorer i den første kamp. Jeg ville ikke skuffe denne gang«, sagde Ibrahimovic om sin debut.

Foto: Miguel Morenatti/AP I 89. minut sikrede Lionel Messi (th.), at FC Barcelona fortsat er ubesejret i den spanske liga.

I 89. minut sikrede Lionel Messi (th.), at FC Barcelona fortsat er ubesejret i den spanske liga. Foto: Miguel Morenatti/AP

Fodbold: Klubmæssigt er Lionel Messi mindre flyvsk end Ibrahimovic, men mindst lige så træfsikker, og argentineren bidrog til et andet stort comeback i den spanske liga, da Sevilla og FC Barcelona spillede 2-2. Sevilla med Simon Kjær på holdet i hele kampen var foran 2-0, da Messi blev skiftet ind. Luis Suarez reducerede derpå i 88. minut, hvorefter Messi med sæsonens 36. scoring på et fladt langskud holdt liv i FC Barcelonas rekordstime som ubesejret, som nu tæller 30 kampe i træk.

36-37:

Billard: For første gang lykkedes det ved DM en dansk snookerspiller at lave en såkaldt maximum break. Spillet på de øvrige borde gik i stå, da den femdobbelte danske mester Daniel Kani Andersen i sin kamp i første runde holede de sidste af de 36 puts i træk, der skal til. »Det er helt unikt. Der er aldrig nogen, der har gjort det før i en turnering i Danmark, og det sker meget sjældent på verdensplan. Jeg fik helt gåsehud, og jeg kiggede kun på«, fortæller snookerdommeren Hans Peter Roth til Ritzau.

Ishockey: Nikolaj Ehlers stod for oplægget til udligningen, da Winnipeg Jets vendte 0-1 til en sejr på 3-1 over Toronto Maple Leafs i NHL.

Boksning: For første gang i sin professionelle karrieres 21 kampe måtte Anthony Joshua gå tiden ud, men med en stensikker pointsejr over den 26-årige og ligeledes ubesejrede Joseph Parker i Cardiff føjede den britiske sværvægter endnu en titel til sin samling. 28-årige Anthony Joshua var i forvejen indehaver af bælterne fra IBF, WBA og IBO, og fik nu også bæltet fra WBO. Nu mangler kun WBC, hvor Deontay Wilder er titelindehaver, og lykkedes det at arrangere den ultimative titelkamp, kan Joshua bliver den første ubestridte sværvægtsmester siden Lennox Lewis i 2000.

Fodbold: Juventus er med en sejr på 3-1 over AC Milan 4 point foran Napoli i den italienske Serie A. Den tidligere Juventusforsvarer Leonardo Bonucci fik ellers udlignet fra Milan, men Juventus vandtpå mål a Paulo Dybala, Juan Cuadrado og Semi Khedira. Napoli fik kun et point ude mod Sassuolo, der var foran 1-0 indtil et selvmål i 80. minut.

Fodbold: For femte år i træk vandt Paris SG den franske ligacup, da finalen mod Monaco blev vundet 3-0. Edinson Cavani med to og Angel Di Maria scorede målene.

Badminton: Orleans Masters har dansk deltagelse i tre af dagens finaler. Mia Blichfeldt møder japaneren Sayaka Sato, Rasmus Gemke vandt 22-20 i tredje sæt over franskmanden Lucas Claerbout og skal op mod hollænderen Mark Caljouw, og Niclas Nøhr og Sara Thygesen møder den tyske mixed double Peter Käsbauer og Olga Konon.