Premier Leagues bundhold skifter manager for anden gang

Fodbold: Fire måneder fik Alan Pardew som manager i West Bromwich, inden Premier Leagues bundprop i dag indgik aftale med den 56-årige Pardew om at stoppe samarbejdet. Pardew afløste i november Tony Pullis, da West Bromwich var nummer 17, men siden er der sat en negativ på otte nederlag i træk, så der er 10 point til pladsen over nedrykningsstregen. Førsteholdstræneren Darren Moore overtager den midlertidige styring, indtil der er fundet en permanent løsning.

Håndbold: Efter den sensationelle sejr over Veszprem skal Skjern i Champions League-kvartfinalen møde franske Nantes, der eliminerede Meshkov Brest fra Hviderusland. »Der er tre franske hold blandt de sidste otte, og det siger noget om, hvor stærk den franske liga og særligt toppen er«, siger Skjerns træner, Ole Nørgaard, til Ritzau. »Nantes er et klassehold med masser af klassespillere. Men man må forvente at møde det ypperste, når man kommer så langt i turneringen. Det er et komplet hold med masser af fysik og også individualister og landsholdsspillere på flere pladser«, påpeger Ole Nørgaard.

Fodbold: Efter 1-3 på hjemmebane mod Tottenham erkender Chelseatræner Antonio Conte, at fjerdepladsen og dermed direkte Champions League-kvalifikation er langt væk. Tottenham vandt for første gang siden 1990 på Stamford Bridge og er 8 point for Chelsea. »Vi må være realistiske at sige, at holdene over os har fart på, og vi forspildte en god chance for at reducere gabet op til Tottenham«, erkendte Antonio Conte.

Tennis: Amerikaneren John Isner sikrede sig karrierens største sejr, da han i finalen i Miami Open besejrede den 20-årige tysker Alexander Zverev 6-7, 6-4, 6-4. Den 208 centimeter høje 14.-seedede serveekspert havde inden turneringen vundet blot én kamp i årets første seks turneringer, men nu avancerer han 8 pladser på verdensranglisten og tangerer som nummer 9 sin hidtil bedste placering fra 2012.

Ishockey: NHL-klubben Washington Capitals med Lars Eller sikrede for tredje år i træk førstepladsen i Metropolitan Division efter en udesejr på 3-1 over Pittsburgh Penguins.

Fodbold: Barcelonas forspring til Atletico Madrid på andenpladsen i Primera Division skrumpede ind til 9 point, da et mål på et kontroversielt straffespark af Kévin Gameiro sikrede en sejr på 1-0 over Deportivo La Coruna, der var uden Michael Krohn-Dehli i truppen. Barcelona satte point til forleden, da det efter to mål i de sidste minutter blev 2-2 mod FC Sevilla.

Ishockey: Også den tredje DM-semifinale mellem Aalborg og Esbjerg blev tæt. Aalborg førte 4-3, men 5 sekunder før tid udlignede Phillip Bruggisser. I overtiden vandt Aalborg alligevel på en scoring af Sonny Hertzberg og fører nu 2-1 i serien, hvor den fjerde sejr giver plads i finalen. I den anden semifinale er Herning foran 2-1 mod Rungsted.