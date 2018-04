Svensker sikrer sig første majorsejr på det ottende omspilshul

Direkte sport i tv Mandag TV 2 Sport 18.00 Basketball TV3+ 18.00 Fodbold: AaB-Brøndby TV3 SPORT 13.45 Fodbold: HB Køge-Vejle 18.30 Fodbold: Portsmouth-Wigan 20.45 Fodbold: Sheffield United-Cardiff 01.05 Ishockey: Toronto-Buffalo TV3 Max 13.45 Fodbold: Preston-Derby 16.00 Fodbold: Nottingham-Barnsley CANAL9 16.00 Fodbold: FC Kbh.-FC Nordsjælland 20.00 Fodbold: Odd-Rosenborg Eurosport 08.30 Billard: Snooker, China Open 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt, 1. eta. Eurosport 2 14.00 Fodbold: OB-SønderjyskE 15.00 Billard: Snooker, China Open 17.30 Superbike: British Championship 21.00 Fodbold: Getafe-Betis Vis mere

Golf: Otte hullers omspil over to dage måtte der til, før vinderen af majorturneringen ANA Inspiration i Californien var fundet. Svenskeren Pernilla Lindberg, sydkoreaneren Inbee Park og amerikaneren Jennifer Song nåede tre hullers omspil søndag, der eliminerede sidstnævnte, og i dag blev det til fire gange par af både Lindberg og Park, inden den 31-årige svensker med en birdie sikrede sig sin første sejr på LPGA Tour. Nicole Broch Larsen blev den første dansker, der klarede cuttet i majorturneringen, men en fjerde runde i 75 slag sendte hende ned på en slutplacering som nummer 60.

Cykling: Julian Alaphilippe (Quick-Step) vandt 1. etape af Baskerlandet Rundt blev afgjort i en spurt mellem to udbrydere. Alaphilippe og Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) sikrede sig et forspring på 33 sekunder til favoritterne i etapeløbet, der slutter på lørdag.

Foto: Matt Dunham/AP Ved at forlade West Bromwich med fem kampe tilbage slipper Alan Pardew for sin første nedrykning som manager.

Ved at forlade West Bromwich med fem kampe tilbage slipper Alan Pardew for sin første nedrykning som manager. Foto: Matt Dunham/AP

Fodbold: Fire måneder fik Alan Pardew som manager i West Bromwich, inden Premier Leagues bundprop i dag indgik aftale med den 56-årige Pardew om at stoppe samarbejdet. Pardew afløste i november Tony Pullis, da West Bromwich var nummer 17, men siden er der sat en negativ på otte nederlag i træk, så der er 10 point til pladsen over nedrykningsstregen. Førsteholdstræneren Darren Moore overtager den midlertidige styring, indtil der er fundet en permanent løsning.

Fodbold: Trods uafgjort i fire af de seks kampe blev oprykningskampen i 1. division yderligere intensiveret. Topholdet Vendsyssel spillede efter et rødt kort til Kristian Riis 0-0 mod Fremad Amager, og Vejle på andenpladsen spillede uafgjort for femte gang i træk, da det blev 1-1 ude mod HB Køge. Dermed kom Viborg med 2-0 over FC Roskilde og Esbjerg med 5-2 over Nykøbing FC to skridt tættere toppen, hvor Thisted mistede point med 1-1 ude mod bundholdet Skive. Fredericia spillede 1-1 hjemme mod det andet hold under nedrykningsstregen, Brabrand.

Håndbold: Efter den sensationelle sejr over Veszprem skal Skjern i Champions League-kvartfinalen møde franske Nantes, der eliminerede Meshkov Brest fra Hviderusland. »Der er tre franske hold blandt de sidste otte, og det siger noget om, hvor stærk den franske liga og særligt toppen er«, siger Skjerns træner, Ole Nørgaard, til Ritzau. »Nantes er et klassehold med masser af klassespillere. Men man må forvente at møde det ypperste, når man kommer så langt i turneringen. Det er et komplet hold med masser af fysik og også individualister og landsholdsspillere på flere pladser«, påpeger Ole Nørgaard.

Fodbold: Efter 1-3 på hjemmebane mod Tottenham erkender Chelseatræner Antonio Conte, at fjerdepladsen og dermed direkte Champions League-kvalifikation er langt væk. Tottenham vandt for første gang siden 1990 på Stamford Bridge og er 8 point for Chelsea. »Vi må være realistiske at sige, at holdene over os har fart på, og vi forspildte en god chance for at reducere gabet op til Tottenham«, erkendte Antonio Conte.

Tennis: Amerikaneren John Isner sikrede sig karrierens største sejr, da han i finalen i Miami Open besejrede den 20-årige tysker Alexander Zverev 6-7, 6-4, 6-4. Den 208 centimeter høje 14.-seedede serveekspert havde inden turneringen vundet blot én kamp i årets første seks turneringer, men nu avancerer han 8 pladser på verdensranglisten og tangerer som nummer 9 sin hidtil bedste placering fra 2012.