Legende med ski og gevær siger stop

Skiskydning: Legendariske Ole Einar Bjørndalen efter en karriere på 25 år. Den 44-årige nordmand har 8 OL-guldmedaljer og 20 VM-guldmedaljer på et bugnende cv uden sidestykke i sporten med ski og gevær. »Jeg tog beslutningen endegyldigt i påsken. Den har ligget og luret hele vinteren, og folk i mit sundhedsteam har givet udtryk for, at de mener, at det er bedst at stoppe nu«, siger Bjørndalen, der tillige har vundet World Cuppen 6 gange.

Fodbold: FC Porto-målmand Iker Casillas spillede mandag sin kamp nummer 1.000 som professionel, men måtte gå fra banen som taber efter 0-2 ude mod Belenenses. 36-årige Casillas' 1.000 kampe er fordelt på 108 kampe for FC Porto, 167 for det spanske landshold og 725 kampe for Real Madrid. Rekorden for flest kampe indehaves af en andne målmand, englænderen Peter Shilton. 1.390 gange fra 1966 og 31 år frem trak han i trøjen for bl.a. Leicester, Nottingham Forest og det engelske landshold.

Foto: Dave Thompson/AP Iker Casillas skiftede fra Real Madrid i 2015.

Fodbold: Angriberen Christian Gytkjær scorede sine sæsonmål nummer 15, 16 og 17 i den bedste polske række sent søndag, da han med Lech Pozman sejrede 3-1 ude mos Wisla Krakow. Gytkjær og Poznan rykkede dermed tættere på Jagiellonia Bialystok i toppen af rækken. Jagiellonia Bialystok fører med 54 point, Lech Poznan har 52. Gytkjærs hattrick sendte ham frem på tredjepladsen på topscorerlisten efter de to spanieren Carlitos (Wisla, 21 mål) og Igor Angulo (Gornik Zabrze, 20).

Fodbold: Brøndbys tjekkiske angriber Jan Kliment blev skadet mod AaB, og klubben frygter, at der er tale om en korsbåndsskade, der vil holde ham ude af resten af denne sæson. Der forventes endelig afklaring i løbet af tirsdag.

Fodbold: Den græske storklub Olympiakos spiller måske de sidste fire kampe i sæsonen med U20-spillere. Det er klubbens præsident, der ifølge AFP har sendt alle førsteholdsspillere på ferie efter en skuffende 1-1-kamp mod Levadiakos, der efterlader Olympiakos ni point efter førerholdet AEK Athen. »I tænker mere på de lækre huse, I bor i, og på jeres biler, og I er ligeglade med holdet«, har klubpræsident Evangelos Marinakis angiveligt have fortalt spillerne.

Fodbold: Landsholdsbacken Riza Durmisi sad på bænken hele kampen, da hans Real Betis-hold sejrede 1-0 ude over Getafe.

Ishockey: Nikolaj Ehlers blev natten til tirsdag noteret for point nummer 58 i denne sæson, da han assisterede ved Winnipeg Jets' sidste mål i 6-5-sejren over Ottawa Senators. Lars Eller og Washington Capitals tabte 2-4 til St. Louis Blues.

Håndbold: Sønderjyskes mænd får Martin Kærgaard tilbage til truppen i den kommende sæson. Den to meter høje stregspiller har de seneste tre år spillet for netop nedrykkede Tønder.