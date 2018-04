OL-vinderen blev menneskelig efter en perfekt start

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Nyk. F.-København (k) 20.30 Ishockey: Rungsted-Herning 02.00 NBA: Oklahoma-Golden State TV3+ 20.45 Fodbold: Juventus-Real Madrid TV3 Sport 18.00 Fodbold: Horsens-FC Midtjylland 20.45 Fodbold: Sevilla-Bayern München 01.05 Ishockey: Columbus-Detroit TV3 Max 18.30 Fodbold: Atalanta-Sampdoria Eurosport 08.30 Snooker: China Open 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 17.30 Curling: VM, Sydkorea-Canada (m) Eurosport 2 13.15 Snooker: China Open 18.30 Fodbold: Udinese-Fiorentina Vis mere

Sejlsport: Efter en fuldstændig vanvittig start på deres første stævne sammen var OL-guldvinderen fra 2008 Jonas Warrer og hans 20 år yngre Jakob Precht Jensen mere menneskelige på andendagen af Trofeo Princesa Sofia på Mallorca. Warrer/Precht vandt deres første to sejladser i 49'er, hvor de 91 både er delt i tre felter. Efter 6 sejladser er danskerne på en samlet 4.-plads med placeringerne 1-1-10-3-4-16. Bedste placering blamndt de 22 danske både ved stævnet har Ida Marie Baad/Maria Thusgaard i 49'erFX, hvor de med en stabil serie som 1-2-8-2-5-6 er på 2.-pladsen. OL-bronzevinderen Anne Marie Rindom er nummer 4 i Laser Radial, og så er Sebastian Fleischer i en ekstremt tæt felt i RS:X nummer 10, men med 9 point for placeringerne 3-3-3-6 er han 1 point efter 4.-pladsen, der indehaves af en af de fire kinesere i top-10.

Foto: Jens Meyer/AP Ole Einar Bjørndalen vandt sin sidste VM-medalje i 2017 ved VM i Østrig.

Skiskydning: Legendariske Ole Einar Bjørndalen stopper efter en karriere på 25 år. Den 44-årige nordmand har 8 OL-guldmedaljer og 20 VM-guldmedaljer på et bugnende cv uden sidestykke i sporten med ski og gevær. »Jeg tog beslutningen endegyldigt i påsken. Den har ligget og luret hele vinteren, og folk i mit sundhedsteam har givet udtryk for, at de mener, at det er bedst at stoppe nu«, siger Bjørndalen, der tillige har vundet World Cuppen 6 gange.

Olympisk: Syv nationer fra tre forskellige kontinenter har vist interesse for at blive arrangør af vinter-OL i 2026, oplyser IOC, Den Internationale Olympiske Komité. Det drejer sig om Østrig (Graz), Sverige (Stockholm), Italien (Cortina d'Ampezzo/Torino/Milano), Schweiz (Sion), Tyrkiet (Erzurum), Japan (Sapporo) og Canada (Calgary). Valget af værtsby sker i september 2019.

Fodbold: Liverpool må klare sig uden forsvarsspilleren Joel Matip i resten af denne sæson. Klippen fra Cameroun har pådraget sig en lårskade, der kræver en operation, meddeler klubben.

Fodbold: Selskabet bag superligaklubben OB, Odense Sport & Event, får ny administrerende direktør. Ole Bang Nielsen takker efter eget ønske af efter fem år på posten og giver opgaverne videre til Enrico Augustinus. Den nye direktør kommer fra et job som direktør i IT-virksomheden Outforce.

Fodbold: FC Porto-målmand Iker Casillas spillede mandag sin kamp nummer 1.000 som professionel, men måtte gå fra banen som taber efter 0-2 ude mod Belenenses. 36-årige Casillas' 1.000 kampe er fordelt på 108 kampe for FC Porto, 167 for det spanske landshold og 725 kampe for Real Madrid. Rekorden for flest kampe indehaves af en andne målmand, englænderen Peter Shilton. 1.390 gange fra 1966 og 31 år frem trak han i trøjen for bl.a. Leicester, Nottingham Forest og det engelske landshold.

Foto: Dave Thompson/AP Iker Casillas skiftede fra Real Madrid i 2015.

Fodbold: Angriberen Christian Gytkjær scorede sine sæsonmål nummer 15, 16 og 17 i den bedste polske række sent søndag, da han med Lech Pozman sejrede 3-1 ude mos Wisla Krakow. Gytkjær og Poznan rykkede dermed tættere på Jagiellonia Bialystok i toppen af rækken. Jagiellonia Bialystok fører med 54 point, Lech Poznan har 52. Gytkjærs hattrick sendte ham frem på tredjepladsen på topscorerlisten efter de to spanieren Carlitos (Wisla, 21 mål) og Igor Angulo (Gornik Zabrze, 20).

Fodbold: Brøndbys tjekkiske angriber Jan Kliment blev skadet mod AaB, og klubben frygter, at der er tale om en korsbåndsskade, der vil holde ham ude af resten af denne sæson. Der forventes endelig afklaring i løbet af tirsdag.