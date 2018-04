Danmarks største NHL-navn er VM-klar

Ishockey: Mindst en dansk NHL-spiller kommer med til VM på hjemmebane i næste måned. Det er Frans Nielsen fra Detroit, der bekræfter, at han er med, når mændene med løverne på trøjen indleder den største idrætsbegivenhed i Danmark nogen sinde med VM-kampen i Herning mod Tyskland 4. maj. »Jeg er ved at planlægge detaljerne. Selvfølgelig skal jeg formelt have fri af Detroit Red Wings, men det regner jeg som en formalitet, da jeg ikke er skadet«, siger Frans Nielsen til TV2 Sport. Den 33-årige har otte gange tidligere deltaget ved VM. Yderligere 6 danske NHL-spillere har mulighed for at komme med, men det kræver, at de ryger ud af NHL-slutspillet med deres klubber og derefter får tilladelse af klubberne.

Ishockey: En af de spillere, der har mulighed for at gøre Frans Nielsen følgeskab ved VM, er Oliver Bjorkstrand. Han lavede natten til onsdag to assist mod netop Frans Nielsen og Detroit, da Columbus fik vendt 1-4 til en sejr på 5-4. Nikolaj Ehlers er også i VM-form og scorede til 2-0, da hans hold, Winnipeg, vandt 5-4 over Montreal.

Fodbold: Profitten ved spillerhandler ind og ud af den engelske Premier League vokser. De to seneste transfervinduer i sommeren 2017 og vinteren 2018 har således sendt 1,8 milliarder kroner i agenters lommer. Det viser tal fra Det Engelske Fodboldforbund (FA). Liverpool, Chelsea og Manchester City brugte flest penge på agenter ved spillerhandler med henholdsvis 238 millioner kroner, 214 millioner kroner og 197 millioner kroner.

Fodbold: Med mindre end to en halv måned til VM-åbningskampen i Moskva er der solgt i alt 1,7 millioner billetter til slutrunden i Rusland. Det svarer til 53 procent at samtlige billetter. VM ligner dog umiddelbart en mindre publikumsfiasko. I forhold til VM i Brasilien i 2014 er der solgt en halv million færre billetter. Det er særligt fans fra Europa, der ikke vil til Rusland. Største aftager af billetter udenfor Rusland er USA, der slet ikke er med. Over 80.000 billetter er solgt til amerikanere.