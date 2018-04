Zlatan stikker til Ronaldo efter pragtmål

Fodbold: Det er ikke kun på banen, den nyslåede LA Galaxy-angriber Zlatan Ibrahimovic hurtigt ser muligheder for at score – eller provokere. Svenskeren, der netop er skiftet fra Manchester United, er også rap i replikken. Da Cristiano Ronaldo i aftes scorede et superbt saksesparksmål i Real Madrids 3-0-sejr i Torino mod Juventus, fik Ronaldos 2-0-scoring et par ord med på vejen: »Det var et godt mål. Men han skulle prøve fra 40 meters afstand«, lød det fra svenskeren, da han kommenterede målet på amerikanske ESPN. Zlatan Ibrahimovic scorede i weekenden i sin debut for LA Galaxy fra ca. 40 meters afstand og saksesparkede for 6 år siden en bold i mål fra 30 meters afstand i en landskamp mod England.

Håndbold: HC Midtjylland arbejder fortsat på at finde de penge, der kan redde klubben. Senest fredag vil klubledelsen melde ud, om man i næste uge sender spillere i kamp i nedrykningsspillet, skriver Ritzau. HC Midtjylland har gennem måneder været i dialog med en investorgruppe, der dog ikke vil overtage klubbens gæld på op til 3 millioner kroner.

Ishockey: Mindst en dansk NHL-spiller kommer med til VM på hjemmebane i næste måned. Det er Frans Nielsen fra Detroit, der bekræfter, at han er med, når mændene med løverne på trøjen indleder den største idrætsbegivenhed i Danmark nogen sinde med VM-kampen i Herning mod Tyskland 4. maj. »Jeg er ved at planlægge detaljerne. Selvfølgelig skal jeg formelt have fri af Detroit Red Wings, men det regner jeg som en formalitet, da jeg ikke er skadet«, siger Frans Nielsen til TV2 Sport. Den 33-årige har otte gange tidligere deltaget ved VM. Yderligere 6 danske NHL-spillere har mulighed for at komme med, men det kræver, at de ryger ud af NHL-slutspillet med deres klubber og derefter får tilladelse af klubberne.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Midtjylland-Odense (k) 20.30 Håndbold: Silkeborg/V.-Viborg (k) 22.35 Tennis: WTA Volvo Car Open (k) 2.00 Basketball: Toronto-Boston TV3+ 20.45 Fodbold: Liverpool-Manchester C. TV3 Sport 18.00 Fodbold: Randers FC-Silkeborg 20.45 Fodbold: Barcelona-Roma 2.05 Ishockey: St. Louis-Chicago TV3 Max 18.30 Fodbold: AC Milan-Inter 21.00 Golf: Masters - par 3-turnering Canal9 17.00 Fodbold: Benevento-Verona Eurosport 7.45 Snooker: China Open 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt Eurosport 2 13.15 Curling: VM 16.00 Cykling: Scheldeprijs Vis mere

Ishockey: En af de spillere, der har mulighed for at gøre Frans Nielsen følgeskab ved VM, er Oliver Bjorkstrand. Han lavede natten til onsdag to assist mod netop Frans Nielsen og Detroit, da Columbus fik vendt 1-4 til en sejr på 5-4. Nikolaj Ehlers er også i VM-form og scorede til 2-0, da hans hold, Winnipeg, vandt 5-4 over Montreal.

Olympisk: Danmarks Idrætsforbund (DIF) tager tirsdagens udmelding om, at der er 7 byer/områder - Graz (Østrig), Calgary (Canada), Cortina d'Ampezzo/Milano/Torino (Italien), Sapporo (Japan), Stockholm (Sverige), Sion (Schweiz) og Erzurum (Tyrkiet) - som har udtrykt interesse i at være vært for vinter-OL i 2026. Ifølge den administrerende DIF-direktør, Morten Mølholm Hansen, indikerer det, at Det Internationale Olympiske Komités (IOC) mission om at afholde økonomisk bæredygtige lege er ved at vinde indpas. »Forhåbentlig er de mange kandidater et signal om, at kurven er ved at vende med IOC's Agenda 2020, som blandt andet handler om, at det skal være nemmere, billigere og dermed også mere økonomisk bæredygtigt at være OL-værtsby«, siger Morten Mølholm Hansen. OL-værten for legene i 2026 bliver udpeget i september 2019.

Fodbold: Reservemålmand Marcus Bobjerg forlader superligaklubben AC Horsens til sommer, når hans kontrakt udløber. Det sker i jagten på mere spilletid.