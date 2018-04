Pep Guardiola: Hvorfor forhindrede politiet ikke angreb på vores bus?

Fodbold: Manchester Citys holdbus blev angrebet forud for Champions League-kvartfinalen mod Liverpool. Et scenarie, der ifølge manager Pep Guardiola ikke var helt uforudsigeligt. Derfor undrer han sig over manglende sikkerhed.

»I (medierne, red.) forklarede, at det ville komme til at ske, og det skete. Under normale omstændigheder forsøger politiet at forhindre sådan noget i at ske, når de ved, at det kan ske«, siger spanieren i følge AFP.

En gruppe af Liverpools tilhængere stod klar på gaderne omkring hjemmebanen, Anfield, og angreb bussen før kampen. Angiveligt var bussen så medtaget, at den ikke kunne bruges til hjemtransporten efter Citys nederlag på 0-3.Liverpool var hurtigt ude med en officiel meddelelse. Klubben tog afstand fra hændelserne og undskyldte over for Manchester City. Det samme gjorde manager Jürgen Klopp.

»Jeg forstår det virkelig ikke. Vi prøvede at undgå sådan en situation. På Liverpools vegne må jeg undskylde«, siger han.

Kricket: Viceanføreren for det australske kricketlandshold, David Warner, holder sig fra at appellere det års udelukkelse fra sporten, som han er blevet idømt for sin rolle i svindelen med bolden under en testmatch mod Sydafrika i sidste måned. Dermed lægger han sig på linje med Steve Smith og Cameron Bancroft, der også var involveret i skandalesagen, hvor sidstnævnte forsøgte at kratte i bolden med et stykke ru tape for at gøre den ujævn.

Fodbold: Romas træner, Eusebio Di Francesco, var stærkt utilfreds med dommeren, efter at hans mandskab tabte 1-4 til spanske Barcelona i Champions League-kvartfinalen. Den hollandske dommer Danny Makkelie afviste blandt andet italienske appeller for et straffespark til Edin Dzeko tidligt i kampen. Senere dømte han et frispark i stedet for et straffespark, da Samuel Umtiti fældede Lorenzo Pellegrini.

»Barcelona er gode nok til at vinde uden hjælp fra dommeren. Semedos tackling på Dzeko var et klart straffespark, og vi kunne have fået et mere mod Pellegrini. Det er meget uretfærdigt, når man ser, hvordan vi spiller i aften. Vi lavede fejl på den sidste aflevering, men vi viste vilje og talent til at tage mere med herfra. Vi håndterede kampen meget godt, og vores fejl blev dyre«, siger Eusebio Di Francesco.