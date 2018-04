MMA-stjerne anholdt for at kaste politibarrikade mod bus

Dagens sport i tv TV 2 Sport 19.20 Ishockey: DM-semifinale 22.00 Tennis: Volvo Car Open (k) 01.00 Basketball: Philadelphia-Cleveland TV3 SPORT 13.00 Formel 1: Bahrains GP, træning 17.00 Formel 1: Bahrains GP, træning 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AaB 21.45 Fodbold: Cardiff-Wolverhampton 01.35 Ishockey: Pittsburgh-Ottawa TV3 Max 19.00 Håndbold: FC Midtjyll.-Vardar (k) 21.00 Golf: Masters, 2. runde Eurosport 07.45 Billard: Snooker, China Open 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt, 5. eta. 17.30 Curling: VM (m) Eurosport 2 13.15 Billard: Snooker, China Open Vis mere

MMA: Den irske verdensstjerne Conor McGregor er torsdag blevet anholdt i New York. Det sker, efter kampsportsudøveren i vrede kastede en politibarrikade og andre genstande mod en bus, hvori der sad andre MMA-udøvere. Bussen holdt udenfor Barclays Center i forbindelse med et pressemøde inden en kamp lørdag mellem Khabib Nurmagomedov og Max Holloway, skriver mediet New York Post.

Angiveligt er grunden til McGregors handlinger, at den iltre irer skulle være rasende over, at dommerne i UFC (Ultimate Fighting Championship) vil tage hans titel som letvægtsmester fra ham og give det til vinderen af lørdagens kamp. Conor McGregor har ikke deltaget i en UFC-kamp siden 2016.

Fodbold: Brøndby IFs førstemålmand Frederik Rønnow har længe været en ombejlet spiller. Nu kan BT berette, at den tyske klub Eintracht Frankfurt er begyndt at stille spørgsmål omkring den 25-årige dansker. Klubbens nuværende målmand Lukas Hradecky, der i sin tid skiftede dertil fra netop Brøndby, stopper formentlig i klubben til sommer, hvorfor de er på udkig efter en erstatning.

»De er på banen og stiller spørgsmål. Men der er også et par andre klubber. Fælles for dem er, at de må finde deres checkhæfte frem«, siger Brøndby-ejer Jan Bech Andersen til BT.

Tidligere har der også været rapporteret om interesse for landsholdsreserven fra blandt andet engelske Crystal Palace.

Ishockey: Endnu en dansker, Oliver Bjorkstrand, er klar til slutspillet i verdens bedste ishockeyliga, NHL, skriver Ritzau. Den 22-årige danskers hold Columbus Blue Jackets tabte ellers 4-5 til de forsvarende mestre fra Pittsburgh Penguins, men da den ordinære spilletid var endt 4-4 fik Ohio-holdet et point med sig og en plads i playoffkampene. Avancerer holdet fra de første af de kampe, vil en eventuel deltagelse i næste måneds VM-slutrunde på dansk grund hænge i en tynd tråd for Bjorkstrand.

De andre danskere, der indtil videre har kvalificeret sig til slutspillet, er Lars Eller fra Washington Capitals og Frederik Andersen fra Toronto Maple Leafs.