Skilegende indstiller karrieren

Dagens sport i tv TV 2 Sport 19.20 Ishockey: DM-semifinale 22.00 Tennis: Volvo Car Open (k) 01.00 Basketball: Philadelphia-Cleveland TV3 SPORT 13.00 Formel 1: Bahrains GP, træning 17.00 Formel 1: Bahrains GP, træning 19.00 Fodbold: FC Nordsjælland-AaB 21.45 Fodbold: Cardiff-Wolverhampton 01.35 Ishockey: Pittsburgh-Ottawa TV3 Max 19.00 Håndbold: FC Midtjyll.-Vardar (k) 21.00 Golf: Masters, 2. runde Eurosport 07.45 Billard: Snooker, China Open 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt, 5. eta. 17.30 Curling: VM (m) Eurosport 2 13.15 Billard: Snooker, China Open

Skisport: Det bliver ikke til flere end otte OL-guldmedaljer for det norske langrendsfænomen Marit Bjørgen. Den 38-årige nordmand meddeler nemlig i dag til NRK, at hun indstiller karrieren, når weekendens norske mesterskaber løber af stablen.

»Jeg må erkende, at jeg ikke længere kan finde den nødvendige motivation til at give 100 procent i en sæson mere, og derfor har jeg valgt at stoppe«, siger Marit Bjørgen til NRK.

Med otte guld-, fire sølv- og tre bronzemedaljer er Marit Bjørgen den mest vindende vinterolympianer gennem tiderne. En rekord, hun overtog i februar i Pyeongchang fra landsmanden Ole Einar Bjørndalen, som tidligere på ugen også fortalte, han indstiller sin karriere i en alder af 44 år.

Cykling: På trods af Mads Pedersens flotte andenplads i sidste weekends Flandern Rundt, bliver der ikke ændret i hierarkiet hos Trek-Segafredo i søndagens Paris-Roubaix. Her skal den 22-årige dansker, præcis ligesom i søndags, være hjælper for holdets kaptajner, tyskeren John Degenkolb og belgieren Jasper Stuyven.

»Vi har stadig to ledere, John og Jasper, og min rolle bliver den samme, som den var i Flandern. Min andenplads i sidste weekend har helt sikkert givet mig selvtillid forud for Paris-Roubaix, men alt i alt er følelsen den samme«, sigerMads Pederseni en pressemeddelelse fra Trek.

John Degenkolb vandt Paris-Roubaix for tre år siden, mens Stuyven har vist fin form ved at køre i top-10 i fem forårsløb på stribe. Mads Pedersen, der som dansk mester kører i dannebrogstrikot, forventer dog, at han stadig spiller en vigtig rolle i søndagens løb.

»Jeg er klar over, at vi stiller med et super stærkt hold, og nu ved jeg, at jeg kan sidde med i finalen i de lange løb også. Jeg er sikker på, at jeg kommer til at være der til at hjælpe de andre«, siger han.

Fodbold: Amager bliver et temperamentsfuldt sind fattigere til sommer. John "Faxe" Jensen oplyser nemlig i en pressemeddelelse, at han stopper som træner i Fremad Amager, når hans kontrakt med 1. divisionsklubben udløber efter denne sæson.

»Når vi siger farvel til hinanden efter denne sæson på mit initiativ, er det fordi man som træner altid må mærke efter, hvornår det er rigtigt at lade andre komme til og selv søge nye udfordringer. Det har ikke været en nem beslutning, men jeg er nået frem til, at tidspunktet er efter denne sæson«, siger John "Faxe" Jensen.

"Faxe" har været træner i Fremad Amager i fire sæsoner, og har blandt andet hjulpet klubben med at etablere sig i 1. division, hvor holdet for tiden er nummer ni med 10 point ned til nedrykningsstregen.

Foto: John Locher/Ritzau Scanpix Conor McGregors seneste aktion i en ring var i boksning i den hypede showkamp mod Floyd Mayweather i august 2017. Nu er han anholdt for voldelige protester efter udsigt til at miste sit bælte i UFC (Ultimate Fighting Champion). Foto: AP/John Locher

MMA: Den irske verdensstjerne Conor McGregor er torsdag blevet anholdt i New York. Det sker, efter kampsportsudøveren i vrede kastede en politibarrikade og andre genstande mod en bus, hvori der sad andre MMA-udøvere. Bussen holdt udenfor Barclays Center i forbindelse med et pressemøde inden en kamp lørdag mellem Khabib Nurmagomedov og Max Holloway, skriver mediet New York Post.

Angiveligt er grunden til McGregors handlinger, at den iltre irer skulle være rasende over, at dommerne i UFC (Ultimate Fighting Championship) vil tage hans titel som letvægtsmester fra ham og give det til vinderen af lørdagens kamp. Conor McGregor har ikke deltaget i en UFC-kamp siden 2016.