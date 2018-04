Ydmyg Tiger Woods tilfreds med at være i den tunge ende

Direkte sport i tv TV 2 15.30 Håndbold: Danmark-Island (m) TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Norge-Frankrig (m) 19.50Tennis: WTA Volvo Car Open (k) 23.00 Basketball: LA Clippers-Denver TV3+ 13.30 Fodbold: Everton-Liverpool 16.30 Formel 1: GP Bahrain, kvalifikation TV3 Sport 12.05 Formel 2: GP Bahrain 13.55 Formel 1: GP Bahrain, træning 16.00 Fodbold: Lyngby-OB 19.25 MotoGP: GP Argentina, kval. 20.45 Fodbold: Barcelona-Leganes 1.05 Ishockey: Winnipeg-Chicago 4.30 Ishockey: San José-Minnesota TV3 Max 13.30 Fodbold: Norwich-Aston Villa 16.00 Fodbold: Stoke-Tottenham 18.00 Fodbold: Roma-Fiorentina 21.00 Golf: Masters, 3. runde 6'eren 18.30 Fodbold: Man. City-Man. United Canal9 13.00 Fodbold: Alavés-Getafe 15.00 Fodbold: Benevento-Juventus 18.00 Fodbold: SPAL 2013-Atalanta Eurosport 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt 22.30 Curling: VM (m) Eurosport 2 13.15 Snooker: China Open 23.00 Fodbold: Major League Vis mere

Golf: Amerikaneren Patrick Reed var bedst på 2. runde af The Masters på Augusta-banen i Georgia i USA og fører nu årets første majorturnering. Legendariske Tiger Woods klemte sig med en 75-runde akkurat med til weekendens finalerunder, men er 13 slag efter Reed. Det bekymrer dog ikke Woods. »Sat i perspektiv så vidste jeg for seks måneder siden ikke, om jeg ville spille golf igen ... Men det er utroligt at have muligheden igen. Stadig at komme her og spille på denne bane«, siger Tiger Woods, der gennem flere år har kæmpet med skader og for tre kvart år siden blev arresteret for at køre i påvirket tilstand.

Top-7

135 Patrick Reed, USA (69, 66)

137 Marc Leishman, Australien (70, 67)

139 Henrik Stenson, Sverige (69, 70)

140 Jordan Spieth, USA (66, 74)

140 Rory McIlroy, Nordirland (69, 71)

141 Justin Thomas, USA (74, 67)

141 Dustin Johnson, USA (73, 68)

Ishockey: Så er det slut for den tidligere landsholdsanfører Morten Green. Rungsted-spilleren, der er 37 år, indstillede aktiviteterne på isen fredag aften, da hans mandskab fra Nordsjælland blev slået ud af DM-semifinalerne af Herning. Og så var der ellers hyldest i Herning. »Han har været en profil for samtlige klubhold og ikke mindst i den rød-hvide landsholdsdragt. Han har altid gået forrest og været en fantastisk spiller, som vi nu har set i Herning for sidste gang«, lød det fra halspeakeren, inden publikum begyndte at synge Morten Greens navn.

Fodbold: Hannover 96 slog fredag aften Werder Bremen 2-1 i den tyske Bundesliga. Thomas Delaney assisterede ved Bremens reducering et kvarter før tid.

Fodbold: Topholdet Wolverhampton overlevede to straffespark i tillægstiden og kunne fredag rejse fra topkampen mod Cardiff med en 1-0-sejr. Wolves er dermed så godt som sikre på at rykke op i Premier League.

Fodbold: Paris SG spillede med 10 mand i 50 minutter mod St.-Etienne, men det lykkedes alligevel at få point med hjem fra Ligue 1-opgøret, da Mathieu Debuchy scorede i eget net til 1-1 i tillægstiden.