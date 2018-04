McIlroy satser på at spolere tilskuernes fest i Augusta

Direkte sport i tv Søndag TV 2 11.00 Cykling: Paris-Roubaix TV 2 Sport 13.00 Ishockey: Esbjerg-Aalborg 15.30 Håndbold: Island-Frankrig (m) 18.15 Håndbold: Norge-Danmark (m) 20.05 Basketball: Philadelphia-Dallas 21.30 Tennis: WTA Volvo Open, finale (k) 00.00 Basketball: LA Lakers-Utah TV3+ 17.10 Formel 1: Bahrains Grand Prix TV3 Sport 9.25 Atletik: Rom Maraton 13.45 Fodbold: Vejle-Brabrand 18.00 Fodbold: AGF-Silkeborg 21.30 Motorsport: Nascar 1.35 Ishockey: Boston-Florida TV3 Max 6.00 Standardvogne: Australiens VM-afd. 12.00 Fodbold: FC Helsingør-Hobro 15.00 Fodbold: Napoli-Chievo 17.30 Fodbold: Chelsea-West Ham 20.00 Golf: Masters, finalerunden 6'eren 15.15 Fodbold: Arsenal-Southampton 20.00 Fodbold: Rosenborg-Molde Canal9 12.30 Fodbold: Torino-Inter 16.00 Fodbold: Brøndby-AC Horsens 20.45 Fodbold: Milan-Sassuolo Eurosport 8.00 Atletik: Paris Maraton 11.00 Cykling: Paris-Roubaix 17.30 Standardvogne: Marokkos VM-afd. Eurosport 2 7.45 Snooker: China Open 11.30 Standardvogne: VM-afdeling 12.00 Rally: VM-afdeling 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Randers FC 16.15 Fodbold: Real Madrid-Atlético Mad. 18.30 Fodbold: Real Sociedad-Girona 20.45 Fodbold: Valencia-Espanyol 21.00 Curling: VM-finale (m) Vis mere

Golf: Når finalerunden i majorturneringen Masters indledes senere søndag er det med Patrick Reed og nordireren Rory McIlroy i førerbolden. Med en fortid som studerende på Augusta State University, som han var med til at vinde det amerikanske universitetsmesterskab, NCAA i 2010 og 2011, har nu 27-årige Reed en lokal tilknytning, som McIlroy godt er klar over vil gøre amerikaneren til publikums favorit. »Men jeg går efter at spolere festen«, sagde McIlroy i et tv-interview efter sin fantastiske tredje runde, hvor han var en af tre spillere, der brugte 65 slag. McIlroy, Rickie Fowler og spanieren Jon Rahm lavede alle en eagle og fem birdies i lørdagens runde, men Reed øgede sin føring i forhold til nærmeste forfølger med blandt andet eagles på både 13. og 15. hul, men med et treputt og en bogey på 16. og en afsluttede birdie til McIlroy skrumpede forspringet fra 5 til 3 slag.

Topstillingen Score 1. 2. 3. 1. Patrick Reed, USA -14 69 66 67 2. Rory McIlroy, Nordirland -11 69 71 65 3. Rickie Fowler, USA -9 70 72 65 4. Jon Rahm, Spanien -8 75 68 65 5. Henrik Stenson, Sverige -7 69 70 70 6. Marc Lesiman, Australien -6 70 67 73 6. Bubba Watson, USA -6 73 69 68 6. Tommy Fleetwood, England -6 72 72 66 9. Jordan Spieth, USA -5 66 74 71 9. Justin Thomas, USA -5 74 67 70

Fodbold: Simon Kjær måtte udgå med en muskelskade, da Sevilla tabte 4-0 til Celta de Vigo i Primera Division, men Danmarks landsholdsanfører forventer at blive klar til VM-slutrunden. »Det er meget frustrerende. Jeg følte mig godt tilpas i kampen og var 100 procent fysisk forberedt, men skaden kom ud af ingenting. Jeg havde en lignende muskelskade i min tid hos Roma, og jeg tror, jeg når tilbage for at hjælpe holdet, inden sæsonen slutter«, siger Simon Kjær til Champions League-kvartfinalistens hjemmeside.

Fodbold: Tunesien kommer derimod til at mangle en af holdets profiler i VM-slutrunden. I sæsonens sidste kamp for Al Duhail pådrog Youssef Msakni sig en knæskade, der ifølge klubben vil holde angriberen ude i seks månder.

Fodbold: Med et endnu et hattrick af Lionel Messi og en 3-1-sejr over Leganes tangerede FC Barcelona ligarekorden på 38 kampe i træk uden nederlag, som blev sat af Real Sociedad i 1979-1980. Messi scorede direkte på frispark efter 27 minutter, med et fladt skud 5 minutter senere og efter en reducering til resultatet efter 87 minutter. Barcelona kan tage rekorden alene ved at undgå nederlag på lørdag hjemme mod Valencia.

Håndbold: Viborg HK slog norske Vipers fra Kristiansand 34-31 i den første semifinale i kvindernes EHF Cup. »Vi skal angribe returopgøret og vinde den kamp også. Det er det, vi skal jagte og gå all-in på. Så må vi se efter 60 minutter, hvordan det ser ud. Vi tror på vores chance og er klar over, at vi kommer under et enormt pres, men når man spiller i Viborg, er det noget man er vant til«, siger cheftræner Allan Heine til Viborgs hjemmeside.

Ishockey: Amerikansk sport er berømt for statistikker, der kan imponere selv en garvet talnørd. Frederik Andersen var eksempelvis med til at sætte to klubrekorder, da han med Toronto Maple Leafs vandt 4-2 iver Montreal Canadiens. Sejren bragte Toronto op på 105 point, hvilket er flere end nogensinde i grundspillet, hvor klubrekorden var de 103 fra 2004. Samtidig blev Frederik Andersen den Torontomålmand som flest gange - 38 - i en sæson har haft flere redninger end modstanderens målmand.