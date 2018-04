Ny Bendtner-rolle kastede to mål af sig

Fodbold: Sidste sæsons topscorer i den bedste norske række, Nicklas Bendtner, scorede to gange søndag aften i Rosenborgs 4-0-sejr over Molde og fik dermed noteret for sæsonens første pletskud. Det var tillige Rosenborgs første sejr i denne sæson. Storsejren kom i hus via en taktisk ændring, hvor Bendtner spillede længere mod venstre i angrebet. »Det er en rolle, jeg kender fra tidligere. Jeg kan lide at have bolden. Det er en af mine kvaliteter – at have bolden og gøre mine medspillere bedre«, siger Nicklas Bendtner ifølge VG.

Formel 1: Ferrari-mekanikeren Francesco Cigarini, der blev kørt ned af Kimi Räikkönens bil i forbindelse med et pitstop under søndagens grandprix i Bahrain, har brækket benet to steder. »Åbenbart en skinnebens- og fibulafraktur. Vores tanker er med Francesco«, meddeler Ferrari-teamet. Kimi Räikkönen er blevet kritiseret på de sociale medier for manglende medfølelse i racerkørerens udtalelser efter løbet. »Jeg ved ikke, hvilken tilstand han (Francesco Cigarini, red.) er i. Det er ikke godt for ham, men jeg kører, når der bliver grønt lys. Der er ikke meget andet at sige«, lød det fra finnen med tilnavnet 'Ice Man'.

Ishockey: Landsholdsspilleren Mads Christensen og EHC München får Berlin som modstander i finaleserien om det tyske mesterskab. Bedst af 7-serien indledes på fredag.

Tennis: Hollænderen Kiki Bertens snuppede sejren i grusturneringen i Charleston i USA, da hun finalebesjerede tyske Julia Görges 6-2, 6-1. I Monterrey i Mexico var der der succes til spanske Garbine Muguruza efter tre hårde sæt mod ungareren Timea Babos - 3-6, 6-4, 6-3.

Golf: Maters-vinderen Patrick Reed tog med triumfen på Augusta er godt hop frem på verdensranglisten, hvor han er avanceret fra plads 24 til 11. Amerikanerens tre landsmænd Dustin Johnson, Justin Thomas og Jordan Spieth ligger øverst.