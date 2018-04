Eriksen kan miste scoring efter pres fra Tottenham

Fodbold: Christian Eriksen blev matchvinder for Tottenham med begge scoringer i 2-1-sejren i lørdags i Stoke, men risikerer at blive frataget et af målene - på grund af pres fra egne rækker. Eriksens 2-1-mål - et frispark, der bedst var tænkt som et indlæg - strejfede ifølge topscorer Harry Kane topscorerens ene skulder. »Jeg sværger på min datters liv, at jeg rørte bolden«, siger Kane ifølge BBC. Harry Kane er noteret for 24 ligamål og jagter Liverpools Mohamed Salah (29 mål) på topscorerlisten. Et panel under Premier League skal efter Tottenhams henvendelse nu vurdere, om Kane skal blive krediteret for målet.

Vægtløftning: Kvindernes transkønnede guldfavorit i den tunge klasse ved Commonwealth Games har fået en alvorlig skade i albuen og den 40-årige Laurel Hubbard fra New Zealand har derfor besluttet at indstille karrieren. Laurel Hubbard har mildest talt delt vandede, siden hun sidste år fik lov til at deltage ved kvindernes VM. Indtil for fire år siden konkurrerede Hubbard som mand.

Fodbold: Fra 0-2 til 3-2 på under 25 minutter i 2. halvleg. Jo, der er ikke noget at sige til, at de har svært ved at får armene ned i FC Midtjylland efter den dramatiske 3-2-sejr i aftes i Herning mod FC København. Resultatet viser ifølge FCM-træner Jess Thorup, at holdet er klar til at gå hele vejen i denne sæson. »Det comeback, spillerne leverede, viser guldmentalitet... Sejren er mentalt uvurderlig. Det viser en tro på, at lige meget hvad der sker, så ved vi, at vi kan vinde«, siger FCM-træneren ifølge Ritzau.

Fodbold: De tre sydamerikanske lande Argentina, Paraguay og Uruguay er klar til at lægge billet ind som fælles vært for 100-årsjubilæet for VM-turneringen i 2030. 12 byer er blevet udvalgt, oplyser Carlos Mac Allister, Argentinas sportsminister. Det sydamerikanske bud er foreløbigt det eneste, men der er også interesse fra England og Egypten.

Fodbold: FCK risikerer at skulle spille søndagens derby mod Brøndby uden 1-0-målscorer fra FCM-kampen Federico Santander. Angriberen fra Paraguay døjer ifølge Ekstra Bladet med problemer i både enkel og læg. »Jeg ved ikke, om det er noget, der kan ordnes inden næste kamp«, siger FCK-manager Ståle Solbakken til avisen.

Fodbold: Yussuf Poulsen og Leipzig lagde stærkt ud, da danskeren assisterede ved 1-0-målet på hjemmebane mod Leverkusen, men gæsterne fik udlignet umiddelbart før pausen og i 2. halvleg kørte traditionsklubben Leipzig over med tre scoringer på 18 minutter og hentede dermed en sejr på 4-1 i Bundesligaen. Med gevinsten sejrede Leverkusen sig frem på den 4.-plads, der giver billet til Champions League i næste sæson. Leipzig dumpede ned som nr. 6.

Fodbold: »Den eneste måde at spille god fodbold på, er at være positiv. For at komme videre skal vi spille en perfekt kamp, vi skal skabe chancer, og vi skal udnytte dem. Alt kan ske på 90 minutter, og selv om vi tabte i weekenden (2-3 hjemme til Manchester United, red.), fik vi igen vist, at vi kan skabe en stribe chancer i en kamps slutfase«, sagde Manchester City-manager Pep Guardiola mandag på et pressemøde før aftenens udfordring mod Liverpool i Champions League-kvartfinalen. Liverpool vandt første akt 3-0.

I Rom skal AS Roma ud i et lignende projekt i jagten på FC Barcelona, der fører 4-1 efter det første opgør. »Hvorfor skal vi ikke til det sidste tro på, at vi kan levere noget uventet? Vi er nede med tre mål, og det bliver en virkelig svær opgave, men det er vores pligt at gøre et forsøg... Vi må huske, at vi slog Chelsea med 3-0 på hjemmebane i efteråret«, siger Roma-træner Eusebio Di Francesco ifølge AP.

Håndbold: Københavns kvinder er klar til DM-semifinalerne efter en sejr på 30-28 over Esbjerg. Med to kampe tilbage i slutspillet, kan københavnerne ikke længere fravristes en af de to bedste pladser i gruppen.