Tidligere formel 1-vinder springer ud som investor i el-racersport

Motorsport: Den tidligere formel 1-verdensmester Nico Rosberg investerer i Formel E, som er elbilernes pendant til formel 1. Rosberg har fået en øget interesse for el-racerløb, siden han trak sig tilbage fra racersporten i 2016, efter han blev verdensmester. »Jeg er blevet meget interesseret i el-sportsbevægelsen og dens potentiale til positivt at påvirke vores samfund og vores planet«, siger tyskeren, der holder til i Monaco. »Derfor har jeg også længe troet på potentialet i formel E og er kommet med på investorholdet for noget tid siden«, siger Nico Rosberg.

Han vil også selv sætte sig bag rattet og indvi formel E's nye flagskib, bilen Gen2, inden modellen for første gang kommer på kørebanen ved formel E-løbet i Berlin 19. maj. Inden da skal der afvikles to løb mere i formel E-serien, som allerede har afviklet seks ud af 12 løb.

Fodbold: Christian Eriksen blev matchvinder for Tottenham med begge scoringer i 2-1-sejren i lørdags i Stoke, men risikerer at blive frataget et af målene - på grund af pres fra egne rækker. Eriksens 2-1-mål - et frispark, der bedst var tænkt som et indlæg - strejfede ifølge topscorer Harry Kane topscorerens ene skulder. »Jeg sværger på min datters liv, at jeg rørte bolden«, siger Kane ifølge BBC. Harry Kane er noteret for 24 ligamål og jagter Liverpools Mohamed Salah (29 mål) på topscorerlisten. Et panel under Premier League skal efter Tottenhams henvendelse nu vurdere, om Kane skal blive krediteret for målet.

Fodbold: Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har modtaget et tilbud på astronomiske 25 milliarder dollar for rettighederne til organets officielle klub-VM samt en verdensomspændende liga for klubber. Det beretter avisen New York Times. Anonyme kilder i Fifa's ledelsesgruppe, Council, oplyser til avisen, at Fifa-præsident Gianni Infantino forelagde Council det voldsomme tilbud fra investorer i Mellemøsten og Asien under et møde i Colombia for nyligt, og prøvede at få mandat til at gå videre med projektet. Infantino kunne dog ikke få sin vilje, da der i Council var flertal for, at der forelå for lidt konkret information om den potentielle nyskabelse.

Fodbold: Liverpools Emre Can kommer ikke til at spille resten af sæsonen på grund af en skade. Det bekræfter Liverpools manager, Jürgen Klopp, ifølge Sky Sport. Den 24-årige tysker har ikke været på banen, siden Liverpool vandt 5-0 hjemme over Watford i Premier League-kampen 17. marts. Her blev Can udskiftet kort før pausen på grund af en rygskade. »Når man mister tre spillere på en uge, er det selvfølgelig ikke godt«, siger Klopp med henvisning til spillerne Joel Matip og Adam Lallana, som også begge er ude for sæsonen.

Fodbold: Brøndby tester i eftermiddag i reserveligaopgøret mod FC København den 24-årige nigerianske angriber Anthony Okpotu. Manden fra klubben Lobi Stars har flere A-landskampe på cv'et og var med 19 ligascoringer i 2017 mest træfsikre mand i den nigerianske liga.

Fodbold: Kinas kvinder har som det første mandskab kvalificeret sig til VM i Frankrig i 2019. Det sker efter at holdet har spillet sig frem til semifinalerne ved de asiatiske mesterskaber.

Vægtløftning: Kvindernes transkønnede guldfavorit i den tunge klasse ved Commonwealth Games har fået en alvorlig skade i albuen og den 40-årige Laurel Hubbard fra New Zealand har derfor besluttet at indstille karrieren. Laurel Hubbard har mildest talt delt vandene, siden hun sidste år fik lov til at deltage ved kvindernes VM. Indtil for fire år siden konkurrerede Hubbard som mand.