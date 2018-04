Dansk landsholdsback skal jagte VM under ny manager

Fodbold. Den danske VM-kandidat Jonas Knudsen skal øjeblikkeligt have ny træner i Ipswich. Lige efter gårsdagens 1-0-sejr over Barnsley – på et hovedstødsmål af den danske venstre back – annoncerede klubben, at manager Mick McCarthy straks stopper efter samtaler med klubejer Marcus Evans. Også McCarthys assistent Terry Connor rejser. I stedet tager chef for spillerudvikling Bryan Klug over som træner i resten af sæsonen. McCarthy og Ipswich har haft en middelmådig sæson i Championship, hvor klubben ligger midt i ligaen.

Fodbold. Det blev en god aften for to danske landsholdsspillere i den næstbedste engelske række, The Championship. Henrik Dalsgaard blev matchvinder for Brentford, da holdet på udebane slog Nottingham Forest med 1-0 i Englands næstbedste fodboldrække, The Championship. Dermed er Brentford med fire spillerunder tilbage af sæsonen blot fire point fra at nå en plads i den top-seks, der vil udløse kampe om oprykning. »Vi kæmper stadig om at nå oprykningskampene. Jeg er ligeglad, hvordan vi vinder vores kampe, bare vi vinder«, siger Henrik Dalsgaard til klubbens hjemmeside. Også landsholdskollegaen Jonas Knudsen scorede, da Ipswich slog Barnsley 1-0.

Ishockey. Aalborg Pirates spillede sig sent tirsdag aften i DM-finalen, da de i den syvende og afgørende semifinale slog de forsvarende mestre Esbjerg Energy med 4-2-sejr hjemme i Aalborg. Dermed vandt Aalborg semifinaleserien med 4-3 i kampe. Esbjerg førte ellers aftenens kamp et stykke ind i anden periode, men blandt andet to mål af Martin Lefebvre vendte kampe til aalborgensernes fordel. I finalen møder Aalborg Pirates Herning Blue Fox, der slog Rungsted Ishockey i deres semifinale.

Commonwealth Games. Fem atleter fra Cameroun er forsvundet under det igangværende Commonwealth Games i Australien. Tre vægtløftere og to boksere har været væk siden tirsdag. »Vi har ingen idé om, hvor de er henne. Vi havde ingen bekymringer om, at den slags kunne ske«, siger Camerouns presseattaché Simon Molombe. Før Commonwealth Games advarede Australiens indenrigsminister, Peter Dutton, deltagerne om at blive i landet, når deres visum er udløbet. I øjeblikket er Cameroun plaget af uro, efter at landets militær har slået ned på separatister.