Tottenhams appel koster Eriksen en scoring

Fodbold. Den danske VM-kandidat Jonas Knudsen skal øjeblikkeligt have ny træner i Ipswich. Lige efter gårsdagens 1-0-sejr over Barnsley – på et hovedstødsmål af den danske venstre back – annoncerede klubben, at manager Mick McCarthy straks stopper efter samtaler med klubejer Marcus Evans. Også McCarthys assistent Terry Connor rejser. I stedet tager chef for spillerudvikling Bryan Klug over som træner i resten af sæsonen. McCarthy og Ipswich har haft en middelmådig sæson i Championship, hvor klubben ligger midt i ligaen.

Formel 1. Med sejre i sæsonens to første grandprixer i Melbourne og i Bahrain har tyskeren Sebastian Vettel (Ferrari) allerede skabt et stort forspring i VM-stillingen. Verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes) siger, at Vettel skal stoppes – før det er for sent og forspringet vokser yderligere. »Jeg er 17 point efter ham, og jeg har ikke råd til at tabe flere point til Sebastian«, siger briten ifølge Sky Sports. Næste grandprix køres søndag i Shanghai.

Fodbold. Ekslandsholdsspilleren Brian Priske vender efter denne sæson assistenttrænerrollen i FC Midtjylland. Priske forlod FCM i 2016 og var kortvarigt i FC København som assistent for Ståle Solbakken, men samarbejdet kom aldrig til at fungere. »Jeg kommer tilbage til klubben med en stor faglig ballast og større erfaring. Jeg har været ude at prøve mig selv af i en anden fodboldkultur med et andet dna og miljø og har haft muligheden for at se fodbolden fra en anden synsvinkel, og det har været enormt givende«, siger Brian Priske til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Det blev en god aften for to danske landsholdsspillere i den næstbedste engelske række, The Championship. Henrik Dalsgaard blev matchvinder for Brentford, da holdet på udebane slog Nottingham Forest med 1-0 i Englands næstbedste fodboldrække, The Championship. Dermed er Brentford med fire spillerunder tilbage af sæsonen blot fire point fra at nå en plads i den top-seks, der vil udløse kampe om oprykning. »Vi kæmper stadig om at nå oprykningskampene. Jeg er ligeglad, hvordan vi vinder vores kampe, bare vi vinder«, siger Henrik Dalsgaard til klubbens hjemmeside. Også landsholdskollegaen Jonas Knudsen scorede, da Ipswich slog Barnsley 1-0.