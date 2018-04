13 afrikanere er forsvundet fra Commonwealth Games

Commonwealth Games: Atleter fra Cameroun, Rwanda, Uganda og Sierra Leone savnes i forbindelse med konkurrencer i Australien. I alt 13 afrikanske udøvere er forsvundet i forbindelse med de igangværende Commonwealth Games, der holdes på den australske guldkyst. Det bekræfter legenes arrangører. »Det er selvfølgelig noget, vi tager meget seriøst. Vi står til ansvar for de personer, der har et visum til at være i det her land«, lyder det fra den amerikanske Commonwealth Games-chef, David Grevemberg.

Atleternes visa i forbindelse med legene varer frem til 15. maj. »Indtil det bliver et rigtigt problem, og der er nogen, der bliver længere, end deres visum tillader, eller søger om asyl, så skal vi bare fortsætte med at overvåge situationen«, siger David Grevemberg. Mere end 100 atleter blev længere, end deres visum tillod, da der i 2000 blev holdt OL i Sydney i Australien. Den australske grænsekontrol har allerede været i gang med at lede efter de otte camerounere - fem boksere og tre vægtløftere - der har været savnet siden onsdag.

Ishockey: Den unge danske stjerne Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets fik en perfekt start på NHL-slutspillet, da det canadiske hold i nat besejrede Minnesota Wild med 3-2 i den første kamp. Danskeren lagde op til det afgørende mål, da han erobrede pucken bag modstandermålet og via banden lagde den til rette for Joseph Morrow, der hamrede den i mål fra distancen. Det var Winnipegs første slutspilssejr nogensinde i verdens bedste ishockeyliga. Men der er endnu et godt stykke vej, før Ehlers & Co. for alvor kan juble - de spiller bedst af syv kampe.

Badminton: Viktor Axelsen får enten portugisisk eller tjekkisk modstand i sin comebackkamp. Det står klart, efter at lodtrækningen til det kommende EM er blevet offentliggjort, og danskeren skal møde vinderen af opgøret mellem Duarte Nuno Anjo (Portugal) og Adam Mendrek (Tjekkiet) i sin første dyst. Samtidig kan andenseedede Anders Antonsen allerede i kvartfinalen få stærkt kvalificeret modstand i form af Jan Ø. Jørgensen, der har fået et wildcard til turneringen. Ingen danske spillere står til at møde hinanden før kvartfinalen ved EM, der finder sted 24.- 28 april i den spanske by Huelva. Se hele lodtrækningen her.

Håndbold: Målvogtertræner på kvindelandsholdet og ungdomslandsholdene på herresiden, Michael Bruun, har forlænget sin aftale med Dansk Håndbold Forbund (DHF) til sommeren 2020. Den tidligere målmand med 83 landskampe på CV'et har været i DHF-regi siden 2011. »Vi ved alle, hvor meget målvogterpositionen betyder i håndbold, og derfor glæder det mig, at vi er lykkedes med at forlænge aftalen med Michael, der både har stor erfaring som aktiv og i rollen som træner for målvogtere«, siger DHF’s sportschef, Morten Henriksen.