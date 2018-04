Ole Olsens store rival er fra speedway-sportens guldalder er død

Speedway: Den tidligere verdensmester Ivan Mauger døde mandag morgen. Det skriver flere nyhedsmedier i New Zealand, oplyser Ritzau. Mauger vandt imponerende seks individuelle verdensmesterskaber, hvilket kun svenskeren Tony Rickardsson kan matche. Newzealænderen er til gengæld den eneste, der har vundet tre år i træk. Det gjorde han i perioden 1968-1970, inden Ole Olsen brød stimen i 1971. Ivan Mauger blev 78 år gammel.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of Alps, 1. etape 18.00 Basketball: 4. DM-semifinale 19.50 Badminton: Skovshoved-Skælskør 01.30 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 11.00 Tennis: Monte Carlo Masters (m) 19.00 Fodbold: Hobro-Silkeborg 01.05 Ishockey: Toronto-Boston 6'eren 21.00 Fodbold: West Ham-Stoke Eurosport 14.00 Cykling: Tour of Alps, 1. etape Eurosport 2 19.00 Fodbold: Bodø/Glimt-Rosenborg Vis mere

Ishockey: Efter en årrække i svensk, slovakisk, finsk, tysk og senest britisk ishockey vender Patrick Galbraith tilbage til SønderjyskE. Den nu 32-årige målmand har indgået en treårig aftale med klubben, som han blev dansk mester med i 2009.

Fodbold: Paris Saint-Germain satte en tyk streg under holdets dominans i denne sæsons udgave af Ligue 1, da holdet ydmygede den forsvarende mestre fra AS Monaco med 7-1 og dermed tog titlen tilbage til hovedstaden. Selv om der resterer fem kampe, har PSG's forspring på 17 point, og holdet kan derfor ikke hentes. Det er syvende gang i historien, at PSG vinder det franske mesterskab.

Ishockey: Columbus Blue Jackets med danske Oliver Bjorkstrand i truppen spillede sig natten til mandag dansk tid et skridt nærmere kvartfinalerne i NHL. I et tæt opgør mod Washington Capitals, der har danske Lars Eller på holdet, sejrede Columbus efter mere end 12 minutters forlænget spilletid. 5-4 lød sejrscifrene i Bjorkstrand og Columbus' favør. Det var anden kamp mellem de to hold i første runde af NHL-slutspillet. Columbus vandt også første opgør efter forlænget spilletid. Derfor fører holdet nu 2-0 i serien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Fodbold: Juventus kom tættere på endnu et italiensk mesterskab, da Torino-holdet rejste sig efter Champions League-skuffelsen mod Real Madrid og slog Sampdoria 3-0. Samtidig måtte nærmeste forfølger Napoli nøjes med 0-0 mod AC Milan, og Juventus er dermed seks point foran napolitanerne inden de sidste seks spillerunder,

Motorsport: Mikkel Mac fik en optimal sæsonstart i International GT Open, da han på banen i portugisiske Estoril vandt begge weekendens løb med sin makker Alessandro Pier Guidi.

Håndbold: Med et point fra uafgjort 29-29 mod storklubben KIF Kolding København indtager GOG's herrer nu 1. pladsen i slutspillets gruppe 2. Veteranen Bo Spillerberg var kampens store oplevelse med 12 mål for KIF. Det andet opgør i gruppen mellem BSV og FC Nordsjælland endte ligeledes uafgjort, 30-30.

Fodbold: Real Madrid slog bundholdet Malaga ude 2-1 og indtager dermed 3. pladsen i La Liga. Isco scorede til 1-0 direkte på frispark og var i oplæggerens rolle, da Casemiro øgede til 2-0. Diego Rolan pyntede på resultatet i overtiden, Trods sejren er Real Madrid 15 point efter rækkens førende hold, FC Barcelona.