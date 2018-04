Pelé forventer stort VM for Brasilien med fit Neymar

Fodbold: Brasilien står med gode chancer for at stryge helt til tops og vinde sit sjette VM, når VM spilles i Rusland denne sommer. Det vurderer legenden Pelé, der selv var med til at vinde VM tre gange med Brasilien i 1958, 1962 og 1970. Meget står og falder dog med PSG-stjernen Neymar, der er ukampdygtig i cirka endnu en måned, efter han er blevet opereret i sin højre fod og ankel. Men Neymar skal nok nå topformen, mener 77-årige Pelé.

»Vi ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske, men jeg tror nok, at han skal komme i form til VM, da skaden ikke er så alvorlig. Jeg håber, at han vil have det samme held ved VM, som jeg havde. Vi har en masse fremragende spillere i Europa. Udfordringen bliver at sætte dem sammen. Jeg tror, at vi vil få et godt hold til VM, der kan levere et stort resultat«, lyder det fra Pelé.

Tennis: Vinderen af Monte Carlo Masters 2015 og 2013, den tidligere nr. 1 på ranglisten Novak Djokovic, fik mandag en god på start på årets udgave af grusbaneklassikeren, hvor vinderen tildeles 1.000 point til regnskabet. Serberen mødte i 1. runde sin landsmand Dusan Lajovic, der var kommet med via kvalifikationen, og Djokovic tog en overbevisende sejr med cifrene 6-0, 6-1. I næste runde venter det unge kroatiske stortalent Borna Coric. Hvis Djokovic når frem til kvartfinalen, kan det blive til et møde med den forsvarende mester Rafael Nadal.

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of Alps, 1. etape 18.00 Basketball: 4. DM-semifinale 19.50 Badminton: Skovshoved-Skælskør 01.30 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 11.00 Tennis: Monte Carlo Masters (m) 19.00 Fodbold: Hobro-Silkeborg 01.05 Ishockey: Toronto-Boston 6'eren 21.00 Fodbold: West Ham-Stoke Eurosport 14.00 Cykling: Tour of Alps, 1. etape Eurosport 2 19.00 Fodbold: Bodø/Glimt-Rosenborg Vis mere

Fodbold: Det er tvivlsomt, om Bayern München-stjernen Arturo Vidal kommer til at deltage i Champions League-semifinalerne mod Real Madrid. Midtbanespilleren med den karakteristiske hanekam skal nemlig gennem en operation og er ude i en ubestemt, men kort periode, skriver Bayern München på sin hjemmeside. Vidal kom til skade under søndagens træning i den tyske mesterklub. »Jeg har talt med vores klublæge efter Vidals MR-skanning, og der sidder noget løst i hans knæ. Det forhindrer ham i at kunne strække det. Han er på vej til Augsburg for at blive opereret. Han har brug for en mindre knæoperation, og han vil helt sikkert være ude i et stykke tid«, siger Bayern Münchens cheftræner, Jupp Heynckes, ifølge klubbens hjemmeside. Men han er en fighter, og han vil virkelig gerne spille de to kampe«. Opgørene afvikles 25. april og 1. maj.

Speedway: Den tidligere verdensmester Ivan Mauger døde mandag morgen. Det skriver flere nyhedsmedier i New Zealand, oplyser Ritzau. Mauger vandt imponerende seks individuelle verdensmesterskaber, hvilket kun svenskeren Tony Rickardsson kan matche. Newzealænderen er til gengæld den eneste, der har vundet tre år i træk. Det gjorde han i perioden 1968-1970, inden Ole Olsen brød stimen i 1971. Ivan Mauger blev 78 år gammel.

Foto: Erik Kragh Ivan Mauger (nr. 2 fv.) sammen med blandt andre sin store rival Ole Olsen før et løb på Løvelbanen ved Viborg i 1975. Helt til venstre ses Anders Michanek fra Sverige.

Ivan Mauger (nr. 2 fv.) sammen med blandt andre sin store rival Ole Olsen før et løb på Løvelbanen ved Viborg i 1975. Helt til venstre ses Anders Michanek fra Sverige. Foto: Erik Kragh

Ishockey: Det danske landshold fortsætter forberedelserne frem mod VM på hjemmebane med to landskampe i Hviderusland, der spilles i provinsbyen Grodno, fredag og lørdag. Landsholdet træner i Odense tirsdag og onsdag inden turen går til Hviderusland.

Svømning: Danmark er repræsenteret med 17 svømmere, når der 3.-9. august er EM på langbane i skotske Glasgow. 14 af svømmerne er kvinder, mens de sidste tre er herrer. Det danske hold:

Emilie Beckmann:100m butterfly, 50m butterfly

Mie Ø. Nielsen: 50m ryg, 100m fri ryg, 50m fri, 100m fri

Julie Kepp Jensen: 50m ryg, 100m fri

Rikke Møller Pedersen: 50m bryst, 100m bryst, 200m bryst

Anna Wermuth:200m bryst

Thea Blomsterberg:200m bryst

Signe Bro:100m fri

Mathilde Schrøder:100m bryst

Laura Glerup Jensen:200m fri

Amalie Mikkelsen: 50m butterfly

Victoria Bierre: 100m ryg

Maria Grandt:1500m fri

Helena Rosendahl Bach: 1500m fri

Viktor Bromer: 100m butterfly, 200m butterfly

Tobias B. Bjerg: 50m bryst

Emily Gantriis: Discipliner uvist

Pernille Blume: Discipliner uvist

Anton Ipsen: Discipliner uvist

Ishockey: Den danske stjernespiller Frans Nielsen har fået grønt lys af sin klub, Detroit Red Wings, til at repræsentere Danmark ved VM på hjemmebane i maj. Det bekræfter landstræner Jan Karlsson over for Jyllands-Posten.