Fifa åbner sag mod Rusland for racisme

Fodbold: Det Russiske Fodboldforbund har fået en disciplinærsag om racisme på halsen. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) meddeler ifølge nyhedsbureauet AP, at en sag er blevet åbnet mod Rusland, der om under to måneder er vært for VM. Det sker, efter at tilskuere angiveligt kom med racistiske ytringer mod franske spillere under en landskamp mellem Rusland og Frankrig i marts. Sorte franske spillere som Paul Pogba blev angiveligt mødt med abelyde fra tilskuerpladserne under kampen i Sankt Petersborg.

Frankrigs sportsminister, Laura Flessel, krævede på Twitter handling, uden at hun dog kommenterede den konkrete kamp direkte. »Racisme hører ikke hjemme på en fodboldbane. Vi bør handle sammen på et europæisk og internationalt niveau for at stoppe den utålelige opførsel«, skrev ministeren på Twitter. Det er langt fra første gang, at der er problemer med racisme i russisk fodbold.

Ishockey: Odense Bulldogs skal have ny træner efter en skuffende sæson i Metal Ligaen i ishockey. Klubben oplyser i en pressemeddelelse, at Mikael Gath stopper i klubben efter et halvt år. Odense Bulldogs formåede ikke at spille sig frem til kvartfinalerne i denne sæson.

Foto: Nathan Denette/AP Toronto Maple Leafs-målmand Frederik Andersen bliver ved med at imponere i NHL, og denne gang blev det til en redningsprocent på over 95 for danskeren i en 4-2-sejr over Boston Bruins.

Toronto Maple Leafs-målmand Frederik Andersen bliver ved med at imponere i NHL, og denne gang blev det til en redningsprocent på over 95 for danskeren i en 4-2-sejr over Boston Bruins. Foto: Nathan Denette/AP

Ishockey: Den danske målmand Frederik Andersen imponerede alt og alle, da han sammen med Toronto Maple Leafs natten til tirsdag dansk tid vandt med 4-2 over Boston Bruins i NHL-slutspillet. Den 28-årige dansker reddede 40 skud og endte med en imponerende redningsprocent på 95,2. Det var nok til at sikre prisen som kampens bedste spiller. Og det var altså også nok til at sikre en tiltrængt sejr på hjemmebanen i Toronto. Sejren betyder, at Toronto reducerer til 1-2 i kampe i slutspilsserien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Badminton: Viktor Axelsen er helt skadefri og klar til at gå på banen ved EM i Huelva, der begynder i næste uge. Den danske verdensmester i single har dog svært ved at gennemskue, hvad han skal forvente sig af turneringen. »Det er svært at sige, hvor jeg ligger henne niveaumæssigt, da jeg ikke har spillet særlig mange kampe. Heller ikke til træning. Men jeg har en forventning om, at jeg nok skal have et fornuftigt niveau. Jeg vil ind og nyde, at jeg er tilbage, og forhåbentlig kan jeg bruge EM til at finde tilbage til mit niveau«, siger Viktor Axelsen til TV2 Sport.

Den 24-årige dansker blev i februar opereret i sin ene fod. I sidste måned stillede han derfor ikke op ved All England i Birmingham. Axelsen vandt EM i 2016, mens han ved sidste års EM hentede bronze. EM bliver spillet 24.-29. april.

Fodbold: Når Danmark 21. juni møder Australien ved VM i fodbold i Rusland, står hollænderen Bert van Marwijk i spidsen for det australske hold. Men under andre omstændigheder kunne træneren for Australien måske have været Morten Olsen, Danmarks landstræner fra 2000 til 2015. Den 68-årige dansker fortæller ifølge TV2's hjemmeside, at Det Australske Fodboldforbund kontaktede ham, da forbundet var på udkig efter en landstræner. »Det var som landstræner. Jeg blev bedt om at komme til samtale og vidste, at der var to trænere. Men jeg sagde nej. Det ville jeg ikke. Det havde været spændende for medierne, men nej, nej«, siger Morten Olsen.

Foto: Matt Dunham/AP Kritikken falder med jævne mellemrum ned over José Mourinho, men Manchester Uniteds manager er begyndt at sende den videre i systemet i retning af sine spillere.

Kritikken falder med jævne mellemrum ned over José Mourinho, men Manchester Uniteds manager er begyndt at sende den videre i systemet i retning af sine spillere. Foto: Matt Dunham/AP

Fodbold: Efter Manchester Uniteds overraskende hjemmebanenederlag til West Bromwich Albion søndag, hvilket sikrede lokalrivalen Manchester City den engelske titel, er United-manager José Mourinho ikke i sit bedste humør. »Spillernes præstationer er den eneste måde, jeg kan vælge mit hold på. Nogle af spillerne mod WBA har ikke en plads på holdet til semifinalen på Wembley«, siger portugiseren på et pressemøde. Han henviser til lørdagens FA Cup-semifinale mod Tottenham, men inden da skal United onsdag aften spille ligakamp i Bournemouth.