Mr. Andersen brillerer som banens bedste i vigtig Toronto-sejr

Topscorerne fra nattens kamp mellem San Antonio Spurs og mesterholdet Golden State Warriors, LaMarcus Aldridge (th.) og Kevin Durant, i kamp om bolden. Foto: Ben Margot/AP

Fodbold: Mandag aftens sene kamp i Premier League blev spillet i London mellem West Ham og Stoke, og med resultatet 1-1 ser det stadig sort ud for Stoke under nedrykningsstregen. Med 28 point er der fem op til Swansea over stregen, mens der er syv op til West Ham. Efter pausen var det to indskiftere, der stod for målene på Laondon Stadium. Først veteranen Peter Crouch for Stoke og i sidste minut Andy Carroll for hjemmeholdet. I aften spiller Brighton hjemme mod Tottenham med Christian Eriksen.

Fodbold: Spillerne havde forladt banen efter første halvleg, men de blev kaldt tilbage af dommeren, så der kunne sparkes et straffespark. Den noget atypiske handling udspillede sig i opgøret i Bundesligaen mandag aften, da Mainz hjemme besejrede Freiburg 2-0 på to scoringer af Pablo De Blassis. Målet til 1-0 var et sjældent syn, da første halvleg var fløjtet af, og spillerne havde forladt banen. Pludselig blev de kaldt tilbage, da VAR-systemet (Video Assistant Referee) havde talt.

Videosystemet er brugt i denne sæson i den bedste tyske række til stor debat, og det var således også i brug i opgøret i Mainz. Her opdagede videodommeren så, at bolden i første halvleg var blevet rørt med hånden af en Freiburg-spiller i eget felt. Resultatet gjorde, at Mainz og Freiburg byttede plads i bunden af rækken, hvor begge hold har 30 point. Dermed ligger Freiburg nu på nedrykningspladsen foran Hamburger SV og FC Köln, mens Mainz er lige over stregen.