Tidligere dansk toprytter fik hjertestop og blev reddet

Cykling: Den tidligere toprytter Brian Vandborg, der stoppede karrieren i 2013, styrtede i marts på grund af et hjertestop under en motionstur. Det fortæller 36-årige Vandborg i et lukket opslag på Facebook, som TV2 har fået lov til at bringe i sin helhed. To motionister reddede Vandborg, da de var hurtige til at give ham hjertemassage, og en bilist fik ringet efter en ambulance. Nu er Vandborg udskrevet fra hospitalet efter at have fået indopereret en pacemaker. Brian Vandborg har siden karrierestoppet også været klummeskribent i Politiken.

Ishockey: Lars Eller blev matchvinder for Washington Capitals i NHL-playoffmødet mod Oliver Bjorkstrand og Columbus Blue Jackets. I anden overtidsperiode nettede Eller til 3-2 og sikrede hovedstadsklubben sejren. Washington fik dermed reduceret til 1-2 i bedst af 7-serien. Andetsteds i NHL sejrede Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets for tredje gang mod Minnesota Wild. Efter 2-0-sejr skal Ehlers og co. Blot vinde en af de resterende kampe for at spille sig videre til næste fase. En fase, der kan betyde, at Ehlers ikke kommer til VM i Danmark.

Fodbold: Tottenham måtte nøjes med 1-1 i aftes på udebane i Premier League mod Bournemouth. Harry Kane nettede for 26. gang i sæsonen kort inde i 2. halvleg, men få minutter senere udlignede mændene fra sydkysten på et straffespark.

Fodbold: I den spanske La Liga formåede Barcelona heller ikke at vinde. Ousmane Dembele og Francisco Alcacar bragte ellers topholdet foran to gange i Vigo mod Celta, men Jonny og Iago Aspas fik udlignet. Pione Sisto og Daniel Wass spillede på hver sin kant for Celta Vigo.

Fodbold: Manchester Citys argentinske angriber Sergio Agüero er færdig på klubplan i denne sæson. Forwarden skal opereres i knæet, men forventes klar til VM for Argentina.

Fodbold: Den første pokalsemifinale i Tyskland var stort set afgjort allerede efter 9 minutter. Her havde Bayern München scoret to gange ved Robert Lewandowski ude mod Leverkusen, der blev sendt helt til tælling efter et hattrick af Thomas Müller og en 6-2-sejr til Bayerns nykårede tyske mestre. Finalemodstanderen bliver Schalke eller Frankfurt, der styres af den kommende Bayern-træner Niko Kovac.

Fodbold: Les Herbiers, der blot ligger nummer ni i Frankrigs tredjebedste række, kvalificerede sig tirsdag til den franske pokalfinale. Det skete med en 1-0-sejr over Chambly fra den tunge ende af samme række. I finalen venter enten Caen eller storklubben Paris Saint-Germain.

Ishockey: Sønderjyske har forlænget aftalerne med målmand Kasper Krog og angriberne Martin Eskildsen, Frederik Rasmussen og Ronnie Brobak. Desuden vender Daniel Madsen hjem efter en sæson i Hvidovre.

Fodbold: VM-sponsoreren Visa har hyret Zlatan Ibrahimovic til at være kreditkortvirksomhedens frontfigur i en reklamekampagne op til VM. Det kan tolkes som om svenskeren dermed skal spille for Sverige i Rusland, selv om han officielt indstillede landsholdsaktiviteterne for et par år siden.

Fodbold: Trods en plads på bænken i de seneste kampe for FC København frygter midtbanespilleren William Kvist ikke for sin VM-plads. »Jeg skal nok få mine kampe, og jeg nok være i kamp- og topform… Fordelen for mig vil være, at jeg ikke har ligeså tunge ben som eksempelvis Christian Eriksen efter en lang sæson«, siger William Kvist til Jyllands-Posten.