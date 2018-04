Rygproblemer aflyser Hareides rundtur hos VM-emner

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of Alps – 4. etape 18.00 Basketball: DM-semifinale 20.30 Håndbold: NFH-Team Esbjerg (k) TV3+ 20.00 Fodbold: FC Midtjylland-Brøndby TV3 Sport 9.00 Tennis: Monte-Carlo Masters (m) 18.00 Fodbold: Silkeborg-Hobro 20.15 Dart: Premier League 1.35 Ishockey: Columbus-Washington TV3 Max 19.00 Håndbold, Bundesligaen:Hannover-Rhein-Neckar Löwen (m) 6’eren 20.45 Fodbold: Burnley-Chelsea Canal9 19.30 Fodbold: Alavés-Girona Eurosport 14.00 Cykling: Tour of the Alps 15.30 Cykling: Kroatien Rundt Eurosport 2 18.00 Fodbold: Lyngby-SønderjyskE 21.30 Fodbold: Betis-Las Palmas Vis mere

Fodbold: Andel del af Åge Hareides rejse ud i Europa for at besøge potentielle VM-spillere bliver nu aflyst, fordi nordmanden fortsat døjer med store problemer i ryggen. Hareide havde planer om at besøge Pione Sisto og Daniel Wass i Celta Vigo, Jonas Knudsen i Ipswich, Andreas Christensen i Chelsea samt Pierre-Emile Højbjerg i Southampton, men det sætter en diskusprolaps altså en stopper for.

I januar tvang rygproblemerne, som landstræneren fik efter et styrt på ski, Hareide til at forlade den kombinerede U21- og ligalandsholdslejr i Abu Dhabi før tid.

De danske spillere, der havde forventet visit, får dog stadigvæk besøg af herrelandsholdets assistenttræner, Jon Dahl Tomasson.

Ishockey: Danskerklubben San Jose Sharks, hvor både Mikkel Bødker og Jannik Hansen spiller, spillede sig i nat videre til anden runde i kampen om Stanley Cup-trofæet i NHL. Holdet vandt 2-1 over Anaheim Ducks og har dermed lavet en såkaldt series sweep ved at vinde sammenlagt 4-0 i kampe.

Dermed er det tvivlsomt, om de to spillere overhovedet kan nå at deltage i næste måneds VM i Danmark, der starter 4. maj. Sidste år meldte begge spillere fra til VM, selvom de var røget ud af slutspillet i tide.

San Jose Sharks møder Las Vegas Golden Knights i næste runde.

Fodbold: Publikum, som skal afsted til VM, kan se frem til at se langsomme gengivelser på arenaernes storskærme, når VM-dommerne vælger at benytte sig af videosystemet VAR (Video Assistant Referee).

Det siger Fifa, der i marts besluttede sig for, at det omdiskuterede dommerhjælpemiddel skal stå sin store test på verdens største fodboldscene. Normalt, når de i ligaer som den tyske og spanske, benytter sig af videodommere, kan tilskuerne ikke følge kendelserne på storskærm. Hændelserne vil dog ikke blive gengivet, før dommeren har truffet sin beslutning.

Basketball: Bakken Bears måtte i går aftes erkende, at drømmen om en europæisk finaleplads ikke gik i opfyldelse, da holdet tabte deres anden semifinalekamp mod italienske Avellino.

Alligevel mener holdet træner, Steffen Wich, ikke, at eventyret er ovre endnu.

»Jeg er stolt af spillerne og organisationen, men jeg forstår ikke, hvorfor folk siger til mig, at eventyret er slut nu. Vi udlever eventyret. Vi har nye kampe forude og en ny sæson på vej«, sagde Steffen Wich efter kampen til Århus Stiftstidende.

Bakken Bears spiller i morgen DM-semifinale mod Team Fog Næstved, hvor holdet er bagud 2-1 i kampe.

Fodbold: Manchester United tog tre vigtige point for at cementere sin andenplads i Premier League, da holdet i går slog Bournemouth 2-0 på udebane. Forsvarskrumtap Chris Smalling og klubtopscorer Romelu Lukaku stod for målene.