»Min kærlighed og støtte for altid«: Arsène Wenger stopper i Arsenal

Direkte sport i tv TV 2 Sport 14.00 Cykling: Tour of Alps, 5. etape 19.30 Ishockey: Aalborg-Herning 1.30 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 11.00 Tennis: Monte Carlo Masters (m) 18.00 Fodbold: Thisted-Viborg 20.15 Fodbold: Vejle-FC Roskilde TV3 Max 13.00 Fodbold: U19, Chelsea-Porto 17.00 Fodbold: U19, Man. City-Barcelona 20.45 Fodbold: Millwall-Fulham Eurosport 14.00 Cykling: Tour of Alps, 5. etape 15.30 Cykling: Kroation Rundt, 4. etape Eurosport 2 21.00 Fodbold: Leganés-Espanyol

Fodbold: Den franske trænerlegende Arsène Wenger meddeler i dag i en pressemeddelelse på Arsenals hjemmeside, at han til sommer stopper i klubben, hvor han har været træner siden 1996.

»Efter grundig overvejelse og samtaler med klubben føler jeg, det er det rette tidspunkt for mig at træde tilbage på, når denne sæson slutter. Jeg er taknemmelig for, jeg har haft det privilegie at tjene klubben i så mange mindeværdige år,« siger den 68-årige franskmand.

»Jeg har styret klubben med fuld dedikation og integritet. Jeg vil takke staben, spillerne, ledelsen og de tilhængere, der gør den her klub så speciel. Jeg opfordrer vores fans til at stå bag holdet, så det kan slutte på toppen, og alle, der elsker Arsenal, til at tage sig af klubbens værdier«, siger han, før han afslutter med ordene:

»Min kærlighed og støtte for altid«.

Arsène Wenger har stået i spidsen for Arsenal i 1192 kampe indtil videre. Afhængig af udfaldet i Europa League-semifinalerne mod Atletico Madrid de næste uger, bliver hans sidste kamp enten finalen i den turnering 16. maj eller 13. maj mod Huddersfield.

Fodbold: Når Fenerbahce og Besiktas tørner sammen, ender det ofte i dramatiske scener mellem de to rivaliserende Istanbul-klubber. Således også torsdag aften, hvor de to hold mødtes på Fenerbahces hjemmebane til returopgøret i den tyrkiske pokalsemifinale. Efter 57. minutter måtte dommeren aflyse kampen, da Besiktas' træner Senol Günes var faldet til jorden, efter han var blevet ramt i hovedet af en genstand kastet fra tribunerne. Træneren blev syet med fem sting, inden han blev fragtet til hospitalet, hvor han har tilbragt natten.

Episoden opstod, fordi Besiktas-spillerne var i skænderi med flere af Fenerbahces fans. Günes blev ramt, da han forsøgte at blande sig.

Kampen var allerede blevet afbrudt fem minutter i første halvleg, efter flere genstande var blevet kastet mod Besiktas' spillere. Ikke så overraskende, var portugisiske Pepe tidligere blevet smidt ud efter en grov tackling på en spiller fra Besiktas.

Det første semifinaleopgør på Besiktas' hjemmebane var endt 2-2. Da torsdagens kamp blev afbrudt var stillingen 0-0. Det er endnu uvist, hvad der videre skal ske.

Ishockey: Danske ishockey fans kan måske begynde at håbe på, at målmand Frederik Andersen kommer med til VM på hjemmebane, der starter næste måned. I går tabte hans hold Toronto Maple Leafs 1-3 til Boston Bruins, der nu fører sammenlagt 3-1 i første playoffrunde, hvor der spilles bedst af syv.

Også Lars Eller og Oliver Bjorkstrand spillede ishockey i løbet af natten. I danskerduellen mellem Washington Capitals og Columbus Blue Jackets var hovedstadsklubben bedst, og med en udebanesejr på 4-1 udlignede Washington i den samlede stilling, så der nu står 2-2 i kampe.

Fodbold: Den romantiske idé om fodbold som en sport, hvor lysten driver værket, har i årevis været en saga blot. Fodbold er big business. I hvert fald i multimilliardforretningen Premier League. Nye tal fra Deloitte viser, at de 20 klubber i Premier League sammenlagt genererede et overskud på 4,3 milliarder før skat i sidste sæson.

Det store overskud skyldes primært den tv-aftale til en samlet værdi af 44 milliarder over tre år, som trådte i kraft før sidste sæson. Den samlede omsætning i Premier League steg med 25 procent til 38,5 milliarder kroner - heraf måtte klubben punge ud med 21,4 milliarder til lønninger, en stigning på ni procent.