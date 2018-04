Frans Nielsen har to tyskere på nakken. Begge lige omkring de to meter høje, fedtprocenten under de ti og lår så brede, de kunne sidde på en hest.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind