Barcelona rundbarberer Sevilla og vinder pokalen

Fodbold: FC Barcelona vandt for 4. år i træk den spanske pokalturnering, og det skete i opvisningsstil, da Sevilla blev nedsablet med 5-0. Simon Kjær var på grund af en skade ikke med hos Sevilla, og han kunne fra tribunen se katalanerne vide Copa del Rey for 30. gang, hvilket er rekord. Luis Suarez scorede to gange, mens Lionel Messi, Andres Iniesta og Firminho stod for de øvrige mål.

Atletik: Salah-Eddine Bounasr fra Marokko vandt Wien Marathon i tiden 2.09,29 timer. Marokkaneren sagde med tre kilometer tilbage af de 42,195 farvel til Ismael Bushendich fra Kenya og løb alene i mål. Verdensrekordholderen Dennis Kimetto udgik af løbet efter 25 km.

Håndbold: Efter en skadespause på 13 måneder fik Lasse Andersson lørdag comeback, da FC Barcelona vandt 36-23 ude over Zamora. Den danske landsholdsspiller scorede to mål i kampen.

Ishockey: Efter sejre i de to første slutspilsopgør mod Washington Capitals i den nordamerikanske NHL-liga er Columbus Blue Jackets og Oliver Bjorkstrand gået helt i stå. Lørdag tabte holdet således for tredje gang i træk til Washington Capitals og Lars Eller. Dermed er holdet nu tvunget til at vinde den næste kamp for at holde sig inde i slutspillet.

Efter de to første perioder førte hjemmeholdet 3-2, men i tredje periode udlignede Oliver Bjorkstrand for Columbus. Der blev ikke scoret yderligere, og kampen skulle derfor afgøres i overtid. Og efter knap 12 minutter satte svenskeren Nicklas Bäckström pucken i nettet til en 4-3-sejr til Washington, som nu fører 3-2 i kampe.

Ishockey: Det danske landshold vandt lørdag for anden dag i træk over Hviderusland på udebane. Efter fredagens sejr på 2-1 vandt danskerne lørdag 2-0 med Morten Poulsen og Jesper Jensen som målscorere. Danmark er i maj vært for VM.

Fodbold: Kenneth Zohore spillede hele kampen, da Cardiff lørdag aften spillede sig tættere på oprykning til Premier League. Cardiff vandt 2-1 hjemme over Nottingham Forest og indtager andenpladsen i den næstbedste engelske række med 86 point for 43 kampe. Fulham er nummer tre med 85 point for 44 kampe. De to bedste hold efter 46 runder rykker op i Premier League, mens nummer tre til seks skal spille playoffkampe om en enkelt oprykningsplads. Wolverhampton topper rækken med 98 point og er allerede sikker på oprykning.