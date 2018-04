Dansk talent fører mesterskab efter stor sejr på Monza

Motorsport: Christian Lundgaard har fået en forrygende start på tilværelsen i formel Renault Europa Cup, og efter en sejr på berømte Monza fører den 16-årige dansker nu mesterskabet. I foreløbig fire løb er det blevet til en 5. plads og derefter en 3.- en 2.- og nu en 1. plads. Dermed er Lundgaard i spidsen for mesterskabet med et forspring på to point til kineseren Ye Yifei. Christian Lundgaard vandt sidste år to formel 4-mesterskaber, og han er tilknyttet Renaults ungdomsprogram.

Det var ventet, at den unge dansker kunne blande sig i kampen om at blive bedste debutant i et mesterskab med langt mere erfarne kørere, men talentet rækker foreløbig til mere. På de afsluttende omgange blev Lundgaard presset hårdt af Lorenzo Colombo, der var på hjemmebane, men den danske teenager holdt hovedet koldt og afviste alle angreb. 19. og 20. maj køres de to næste afdelinger i mesterskabet, og det foregår på Silverstone.

Atletik: Kenya dominerede det traditionsrige London Marathon og den stærke løbenation vandt hos både herrer og kvinder. Hos herrerne var Eliud Kipchoge hurtigst efter de 42,195 kilometer, som han gennemførte i tiden 2 timer, 4 minutter og 27 sekunder. Nr. 2 blev Tola Shura Kitata fra Etiopien, der var 33 sekunder langsommere end vindere. Den firedobbelte olympiske mester på 5. og 10.000 meter, briten Mo Farah, løb sig ind på 3. pladsen.

Hos kvinderne triumferede Vivian Cheruiyot i tiden 2 timer, 18 minutter og 31 sekunder. Som Mo Farah hos herrerne er Cheruiyot kendt fra de lange distancer på banen, og hun vandt guld på 5.000 meter ved OL i Rio de Janeiro. Den 33-årige atlet løb sit første maraton i netop London sidste år. Nr. 2 i år blev Cheruiyots landsmandinde Brigid Kosgei.

Tennis: Tjekkiet er klar til finalen i Fed Cup efter en sejr på Tyskland. Inden den afsluttende double fører Tjekkiet 3-1 og kan dermed ikke indhentes. Semifinalen blev afgjort, da Petra Kvitova slog Angelique Kerber i to sæt med cifrene 6-2 og 6-2. Inden da havde Julia Görges givet tyskerne nyt håb ved at besejre Karolina Pliskova, men Kerber kunne ikke stille noget op mod Kvitova. Tjekkiet, der har vundet Fed Cup fem gange de seneste 7 år, skal i finalen møde enten Frankrig eller USA.

Snooker: Ronnie O'Sullivan viste storform, da han avancerede fra 1. runde ved VM i Sheffield. Den 42-årige brite var ellers bagud med både 0-4 og 3-6 mod Stephen Maguire, men den femdobbelte verdensmester vandt opgøret 10-7. O'Sullivan er favorit til titlen efter at den forsvarende mester Mark Selby tabte sin første kamp. I denne sæson har Ronnie O'Sullivan vundet fem ranglisteturneringer, og med 34 i alt er han tæt på Stephen Hendry, der har rekorden med 36.

Fodbold: FC Barcelona vandt for 4. år i træk den spanske pokalturnering, og det skete i opvisningsstil, da Sevilla blev nedsablet med 5-0. Simon Kjær var på grund af en skade ikke med hos Sevilla, og han kunne fra tribunen se katalanerne vide Copa del Rey for 30. gang, hvilket er rekord. Luis Suarez scorede to gange, mens Lionel Messi, Andres Iniesta og Firminho stod for de øvrige mål.

Atletik: Salah-Eddine Bounasr fra Marokko vandt Wien Marathon i tiden 2.09,29 timer. Marokkaneren sagde med tre kilometer tilbage af de 42,195 farvel til Ismael Bushendich fra Kenya og løb alene i mål. Verdensrekordholderen Dennis Kimetto udgik af løbet efter 25 km.

Håndbold: Efter en skadespause på 13 måneder fik Lasse Andersson lørdag comeback, da FC Barcelona vandt 36-23 ude over Zamora. Den danske landsholdsspiller scorede to mål i kampen.