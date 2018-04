AaB'er har sagt undskyld til dommeren, der erkender sin fejl

Fodbold: I en udtalelse på AaB's hjemmeside beklager Jores Okore sine kommentarer overfor dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt under søndagens hjemmekamp mod FC Midtjylland, der udlignede til resultatet 3-3 i overtiden. »Efter at have sundet mig i omklædningsrummet gik jeg hen til dommernes omklædningsrum, hvor jeg undskyldte for min reaktion og min bemærkning, og samtidig beklagede Jørgen i øvrigt, at han havde overset forseelsen ved Midtjyllands sidste mål«, siger Jores Okore, der i ophidselse sagde »er du racist eller hvad« til dommeren.

Basketball: LeBron James scorede for 100. gang i NBA-karrieren mindst 32 point i en slutspilskamp, da Cleveland Cavaliers med en sejr på 104-100 udlignede til 2-2 i serien mod Indiana Pacers. LeBron James scorede 32 point og bidrog desuden med 13 rebounds og 7 assister. Milwaukee Bucks udlignede ligeledes til 2-2 i kampe ved at vinde 104-102 over Boston Celtics, ligesom Washington Wizards udlignede til 2-2 ved at vinde 106-98 over Toronto Raptors. San Antonio Spurs vandt derimod med 103-90 for første gang over Golden State Warriors, der altså fører 3-1

Fodbold: Med en 1-0-udesejr over Juventus åbnede Napoli den italienske mesterskabskamp i sådan en grad, at Juventustræner Massimiliano Allegri på baggrund af klubbernes resterende kampe kalder Napoli for favorit til at hjemføre titlen. Juventus mangler Inter (ude), Bologna (hjemme), Roma (ude) og Verona (hjemme). Napolis sidste kampe er mod Fiorentina (ude), Torino (hjemme), Sampdoria (ude) og Crotone (hjemme). Napoli vandt kampen over Juventus på et mål i næstsidste minut af den senegalesiske forsvarsspiller Kalidou Koulibaly.

Fodbold: FC Barcelona kunne indenfor 24 timer have sikret sig to titler endda på samme bane, men Atlético Madrid forhindrede mesterskabet i at blive afgjort ved at spille 0-0 på hjemmebane mod Real Betis, der havde Riza Durmisi på bænken i hele kampen. FC Barcelona sikrede sig lørdag aften pokaltitlen med en 5-0-finalesejr over FC Sevilla. Barcelona er 11 point foran Atlético Madrid og har fem kampe til at sikre sig det sidste point.

Fodbold: Som den første egypter nogen sinde er Mohamed Salah blev kåret som årets spiller i Premier League. Liverpoolspilleren fik prisen efter at have været nomineret sammen med Manchester City-mesterspillerne Kevin De Bruyne, der blev nummer to i afstemningen, Leroy Sane, der blev kåret som årets bedste unge spiller, og David Silva samt Harry Kane fra Tottenham og målmanden David De Gea fra Manchester United.

Ishockey: Trods to nederlæag i træk i DM-finaleserien mod Herning er Aalborgs assisterende træner, Ronny Larsen, fortsat optimist. Herning vandt søndag 5-2 på hjemmebane. »At vi var foran 3-0 i serien var måske også et udtryk for, at vi spillede ekstremt godt i de første kampe. Lige nu har Herning den tur i den, som vi havde i de første kampe«, siger Ronny Larsen til Nordjyske.

Fodbold: Turneringen om det nord- og mellemamerikanske U17-mesterskab for kvinder er afbrudt på grund af voldsomme uroligheder i Managua i Nicaragua, hvor flere mennesker er blevet dræbt. USA vandt 4-0 over Costa Rica i den første kamp i turneringen, der også skulle finde Concacaf's deltagere ved VM-slutrunden i november.