Wozniacki får hyldest på Københavns Rådhus

Tennis: Tre måneder efter Caroline Wozniacki skrev dansk idrætshistorie med sin sejr i Australian Open, bliver hun hyldet for præstationen på Københavns Rådhus. Det sker mandag 30. april, hvor Wozniacki i stil med andre store sportsstjerner modtages af overborgmester Frank Jensen (S). »Carolines triumf ved Australian Open er blandt de allerstørste præstationer i dansk idrætshistorie. Derfor glæder det Dansk Tennis Forbund at få mulighed for at hylde Caroline på behørig vis på Københavns Rådhus på linje med europamestrene i fodbold i 1992 og andre i samme kaliber«, siger tennisforbundets formand Henrik Thorsøe Pedersen i pressemeddelelsen.

Caroline Wozniacki er i Danmark i næste uge for at spille en opvisningskamp mod Venus Williams i Parken.

Fodbold: Generalsekretæren i Det Internationale Fodboldforbund, Fatma Samoura, har fået en sag på halsen hos organisationens etiske komité. Samoura beskyldes for at have en interessekonflikt, som hun ikke har oplyst om i forbindelse med Marokkos bestræbelser på at blive VM-vært i 2026. Da en Fifa-komité fornylig besøgte det nordafrikanske land, opdagede de ifølge BBC, at generalsekretæren, hvis fulde navn er Fatma Samba Diouf Samoura, har familiære forbindelser til den tidligere Liverpool-spiller El Hadji Diouf, der arbejder som VM-ambassadør for Marokko. Begge er fra Senegal og undersøges nu af den etiske komité.

Tennis: Maria Sharapova oplever i disse måneder en af karrierens største nedture. I Stuttgart tabte russeren Caroline Garcia i tre sæt med cifrene 3-6 7-6 (7-6) 6-4, og den tidligere verdensetter er uden sejr siden 3. runde i Australian Open i januar. Det er kun anden gang i karrieren, Sharapova taber fire kampe i træk, og hun ryger nu ud af verdens top 50.

Fodbold: Cardiff missede tirsdag aften en mulighed for at rykke et stort skridt nærmere direkte oprykning til Premier League. Cardiff førte 1-0 ved pausen i udekampen mod Derby, som imidlertid scorede tre gange i de sidste 20 minutter af kampen og vandt 3-1. Cardiff har 86 point og indtager med to runder tilbage andenpladsen i Championship, der giver direkte oprykning. Fulham er dog kun et point efter på tredjepladsen.

Basketball: Efter at have spillet i NBA siden 2003 over Dwayne Wade nu, om han skal stoppe karrieren. Den konkrete årsag til stjernens overvejelser er Miami Heats nederlag på 91-104 udetil Philadelphia 76'ers. Resultatet er nemlig ensbetydende med Miamis exit fra slutspillet, og det har sat gang i spekulationerne om 36-årige Wades karrierestop. Han har tidligere vundet NBA tre gange med Heat.

NFL: Trods problemer med ryg, knæ og arme tager New England Patriots-tight end Rob Gronkowski endnu en sæson. Det annoncerer han på instagram. »Jeg skal møde med vores træner, og jeg vil informere ham om, at jeg kommer tilbage til 2018-sæsonen«, skriver han.