Wozniackis største triumf skal på Nationalmuseet

Tennis: Caroline Wozniacki kommer på musuem. Eller rettere sagt kommer hendes kjole og ketsjer fra triumfen i Australien Open til at pryde en udstilling på Nationalmuseet fra i morgen, fredag. Finaleremedierne er i en måned en del af 'Din Ting, Vores Historie', der fortæller om højdepunkter og tendenser siden år 2000. »Nationalmuseet skal gøre historien relevant for nutiden, derfor er Caroline Wozniackis finaleudstyr et scoop for os. Det er ofte i den nære historie, at den store nationale fortælling lever«, siger museumschef Anni Mogensen til TV2. Caroline Wozniackis kjole og ketsjer overtager pladsen i udstillingen fra Andreas Mogensens rumdragt fra hans tur til den internationale rumstation ISS.

Ishockey: Den enes død, den andens brød. Sådan går et gammelt mundheld, men det kan meget vel blive aktuelt på ny i forhold til den danske stjernemålmand Frederik Andersen. I nat tabte han og Toronto Maple Leafs med 7-4 i den afgørende kamp mod Boston Bruins og røg dermed ud af NHL-slutspillet. Det var »en tom fornemmelse«, som danskeren sagde til den canadiske klubs tv-kanal. Men til gengæld betyder nederlaget, at Frederik Andersen pludselig er i spil til at vogte det danske mål og styrke det rød-hvide mandskab markant under VM på hjemmebane, der begynder 4. maj. Det kræver dog, at han får lov til at deltage af sin klub. Lars Eller, Nikolaj Ehlers, Jannik Hansen og Mikkel Bødker er videre i NHL-slutspillet.

Ishockey: Mens Danmark må se bort fra de fleste rød-hvide NHL-profiler, kan landstræner Janne Karlsson glæde sig over, at han har den måske største af dem alle til rådighed: Frans Nielsen. Han var i går med til at vinde forberedelseskampen mod Tyskland med 4-3, og han følte sig »overraskende godt tilpas«. »Vi spillede fint. Det var ikke fejlfrit, men det var jo lidt en træningskamp. Jeg er sikker på, at tempoet kommer to-tre gear op, når vi møder dem på næste fredag (i åbningskampen, red.). Det bliver noget helt andet ved VM«, siger Frans Nielsen til Ekstra Bladet.

Fodbold: Skal Zlatan Ibrahimovic med til VM for Sverige? Det spørgsmål har længe svævet i luften, selv om verdensstjernen ikke var med til kvalificere svenskerne til slutrunden. Senest har Ibrahimovic selv givet det noget kryptiske svar i talkshowet 'Jimmy Kimmel Live: »Jeg skal til VM. Siger jeg mere, kommer folk til at hænge mig«. Men er det som spiller eller ej? Det vil den svenske landsholdsanfører, Andreas Granqvist nu have svar på. »Jeg mener, at han skal være klar i mælet. Enten skal han sige; 'Ja, jeg ønsker at spille VM' eller 'Nej, min beslutning efter EM holder jeg fast ved'. Så behøver vi ikke at spekulere mere på det. Men det er en sag for landstræneren, om han skal med. Hvad jeg ved af, har der dog ikke været kontakt mellem de to«, siger Granqvist til Aftonbladet.