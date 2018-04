Tyrkisk topklub nægter at spille skandaliseret pokalkamp færdig

Fodbold: Besiktas nægter at spille en afbrudt pokalkamp mod Fenerbahce færdig. Det meddeler den tyrkiske klub, efter at holdet 19. april fik afbrudt en semifinale i pokalturneringen.

Direkte sport i tv DR3 17.00 Fodbold: Pokalfinale, KoldingQ-Brøndby (k) TV 2 Sport 11.30 Tennis: Paribas Istanbul Cup (k) 16.00 Badminton: EM - kvartfinaler 21.00 Tennis: Porsche Grand Prix (k) 02.00 Basketball: Indiana-Cleveland TV3 Sport 15.00 Formel 1: Aserbajdsjans GP, træning 16.35 Tennis: Barcelona Open (m) 19.00 Fodbold: AC Horsens-FCK 01.00 Amerikansk fodbold: NFL-draft TV3 Max 20.45 Fodbold: Fulham-Sunderland Eurosport 11.00 Billard: Snooker, VM 20.00 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 16.00 Cykling: Romandiet Rundt Vis mere

Der opstod ballade, og Besiktas-træner Senol Günes blev ramt i hovedet af en genstand og måtte sys med fem sting. Der opstod også håndgemæng mellem klubbernes spillere på banen. Det nationale fodboldforbund i Tyrkiet har besluttet, at kampen skal spilles færdig på torsdag 3. maj uden tilskuere fra det 57. minut og ved stillingen 0-0 Besiktas ønsker ikke at spille kampen og kalder forbundets afgørelse i sagen 'retsstridig' ifølge nyhedsbureauet Anadolu.

»Vi har spillet kampe i 115 år og altid vundet eller tabt på banen, men vi har besluttet ikke at spille 3. maj. Det gør vi som reaktion på denne retsstridige afgørelse«, lyder det fra Besiktas, der mener, at Fenerbahce burde være dømt som taber af kampen. Forbundet har i stedet besluttet at straffe Fenerbahce med bøde og tre kampe uden tilskuere.

Ishockey: Danskerklubben San Jose Sharks fik en rædselsfuld start på slutspilsserien mod Vegas Golden Knights. San Jose med Mikkel Bødker og Jannik Hansen på lønningslisten tabte hele 7-0 i den første kamp på udebane i slutspillets anden runde, der svarer til kvartfinalerne. Mens Jannik Hansen endnu en gang sad udenfor hos San Jose, fik Mikkel Bødker ti minutter på banen. På mindre end fem minutter fik Pittsburgh Penguins vendt 0-2 til 3-2 mod Lars Ellers Washington Capitals. Lars Eller fik godt 16 minutter på isen uden point, da Washington Capitals satte en 2-0-føring over styr mod de forsvarende mestre fra Pittsburgh Penguins, der vandt 3-2.

Fodbold: Kunstgræsbaner burde være forbudt. Det mener Danmarks landstræner, Åge Hareide. Nordmanden er kommet med udtalelsen i kølvandet på, at den danske Rosenborg-angriber, Nicklas Bendtner, har luftet sin utilfredshed over de mange kunstgræsbaner i Norge.

»Nicklas har helt ret, kunstgræs er ikke et egnet underlag til fodbold på topplan. Det burde egentlig være forbudt. Man snakker om at ville hævde sig internationalt, og så vælger man at prioritere et underlag, som ødelægger nogle af forudsætningerne for at kunne lykkes«, siger Åge Hareide til den norske avis Dagbladet efter at nu også klubberne Start og Viking er gået over til kunstgræs.

Amerikansk fodbold: Cleveland Browns tog quarterbacken Baker Mayfield i det første valg overhovedet i årets NFL-draft. 23-årige Baker Mayfield er den seneste vinder af det prestigefulde Heisman-trofæ, der hvert år uddeles til den mest fremtrædende collegespiller i USA. NFL-draften afholdes en gang hvert år. Det er her, at de 32 hold i verdens bedste liga for amerikansk fodbold kan styrke deres trupper med de bedste unge spillere fra college. Runningbacktalentet Saquon Barkley blev hentet af New York Giants som draftens andenvalg, mens quarterback Sam Darnold var tredjevalget foretaget af New York Jets. De næste seks draftrunder løbet over de næste to døgn.