Voldsomt krampeanfald sender dansk topnavn ud af EM i badminton

Badminton: Anders Antonsen, der fylder 21 år i dag, trækker sig fra dagens kvartfinale ved EM, hvor han skulle have mødt Jan Ø. Jørgensen. Årsagen er et voldsomt krampeanfald, som den unge dansker blev ramt af efter torsdagens sejr over israeleren Misha Zilberman.

»Der er rigtig varmt her i Huelva, og der er ikke aircondition i hallen, så Anders fik svedt rigtig godt igennem i sin kamp i går, hvilket resulterede i, at hans krop blev ramt af et voldsomt krampeanfald, der varede i cirka tre kvarter«, siger Badminton Danmarks sportschef, Jens Meibom, i en pressemeddelelse.

»Anders havde svært ved at falde i søvn i går, og hans krop er tømt for energi, og der er en forøget chance for, at han kan blive ramt af skader efter sådan et krampeanfald her. Det ønsker vi selvfølgelig ikke skal ske, og da han ikke kan spille på konkurrenceniveau, har vi valgt at give ham den nødvendige ro, så han kommer sig bedst muligt. Desværre betyder det jo så også, at han desværre ikke kan forsvare sin medalje fra sidste år«, siger Jens Meibom.

Skiskydning: Anders Emil Schiellerup stopper karrieren. Den danske skiskytte har mistet motivationen oven på tre sæsoner i træk, der er blevet ødelagt af sygdom og skader. »Jeg har altid sagt, at man skal have det sjovt med det, man laver. Eller skal man finde på noget andet. Nu er det på tide at finde på noget andet«, siger han i en pressemeddelelse.

Fodbold: Besiktas nægter at spille en afbrudt pokalkamp mod Fenerbahce færdig. Det meddeler den tyrkiske klub, efter at holdet 19. april fik afbrudt en semifinale i pokalturneringen.

Der opstod ballade, og Besiktas-træner Senol Günes blev ramt i hovedet af en genstand og måtte sys med fem sting. Der opstod også håndgemæng mellem klubbernes spillere på banen. Det nationale fodboldforbund i Tyrkiet har besluttet, at kampen skal spilles færdig på torsdag 3. maj uden tilskuere fra det 57. minut og ved stillingen 0-0 Besiktas ønsker ikke at spille kampen og kalder forbundets afgørelse i sagen 'retsstridig' ifølge nyhedsbureauet Anadolu.

»Vi har spillet kampe i 115 år og altid vundet eller tabt på banen, men vi har besluttet ikke at spille 3. maj. Det gør vi som reaktion på denne retsstridige afgørelse«, lyder det fra Besiktas, der mener, at Fenerbahce burde være dømt som taber af kampen. Forbundet har i stedet besluttet at straffe Fenerbahce med bøde og tre kampe uden tilskuere.

Motorsport: Kevin Magnussen sluttede langt tilbage i feltet ved fredagens første træning forud for søndagens grandprix i Baku. Han blev nr. 18 af de 20 kørere. Den anden Haas-kører, franske Romain Grosjean, blev nr. 14. Finnen Valtteri Bottas (Mercedes) var hurtigst med Red Bull-køreren Daniel Ricciardo som nærmeste konkurrent.