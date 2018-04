Axelsen vinder finalen ved EM, der giver 8 danske medaljer

Direkte sport i tv Søndag DR 1 16.30 Håndbold: Skjern-Nantes (m) TV 2 Sport 11.30 Badminton: EM, finaler 16.55 Tennis: Istanbul Cup, finale (k) 23.30 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 12.30 Formel 1: Aserbajdsjans Grand Prix 18.00 Fodbold: Brøndby-FC Nordsjælland TV3 SPORT 11.05 Formel 2: Aserbajdsjans Grand Prix 14.00 Fodbold: Lyngby-Randers FC 17.00 Håndbold: Vardar-Kiel (m) 19.00 Håndbold: Montpellier - Flensburg-Handewitt (m) 21.00 Fodbold: Paris SG-Guingamp 23.00 Motorsport: Nascar, Geico 500 TV3 Max 12.00 Fodbold: Getafe-Girona 15.00 Håndbold: Magdeburg-Hannover (m) 17.30 Fodbold: Manchester Utd.-Arsenal 20.45 Fodbold: Dep. La Coruña-Barcelona 6'eren 15.15 Fodbold: West Ham-Manchester City 20.00 Fodbold: Strømsgodset-Rosenborg CANAL9 12.30 Fodbold: Crotone-Sassuolo 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-AaB 20.45 Fodbold: Torino-Lazio Eurosport 11.00 Snooker: VM i Sheffield 15.15 Standardvogne: Ungarns VM-afdel. 17.45 Snooker: VM fra Sheffield 00.30 Fodbold: New York City FC-Dallas Eurosport 2 10.00 Standardvogne: VM-afdeling 14.00 Fodbold: SønderjyskE-OB 14.00 Cykling: Romandiet Rundt 17.00 Rally: VM-afdeling 18.25 Fodbold: Valencia-Eibar 20.45 Ridebanespringning: Champ. Tour Vis mere

Badminton: EnglænderenRajiv Ouseph blev detroniseret som europamester i herresingle, da Viktor Axelsen efter flere ugers pause gjorde comeback og for anden gang vandt EM-guld. Det skete med en knusende sejr på 21-8, 21-7 i Huelva.Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen vandt den rent danske finale i herredouble over Mads Conrad-Petersen/Mads Pieler Kolding, da sidstnævnte måtte trække sig med en skade. Christinna Pedersen/Mathias Christensen var i finalen i mixed double foran 17-15 og 18-17 i tredje sæt, men de topseedede englændere, Chris Adcock/Gabrielle Adcock, vandt 21-18, 17-21, 21-18. Danmark blev traditionen tro EM's mest vindende nation med 2 guld-, 2 sølv- og 4 bronzemedaljer.

Golf: For første gang siden Andreas Hartø i 2012 har en dansker vundet en turnering på Challenge Tour, der er niveauet under European Tour. Joachim B. Hansen sikrede sejren i Turkish Airlines Challenge på Gloria i Belek med en sidste runde i 66 slag, så han endte 3 slag foran de næstbedste. Joachim B. Hansen er fem gange i karrieren blevet nummer to på Challenge Touren, senest for to uger siden i Kina, og med vinderchecken på 32.000 euro (ca. 240.000 kr.) er den 27-årige dansker nummer 2 på pengelisten, hvorfra de 15 bedste sikrer sig adgang til European Tour. Joachim B. Hansen har tidligere spillet tre sæsoner på European Tour, hvor hans bedste resultat er en 3.-plads i Scottish Open i 2013.

Bordtennis: Danmarks mandlige landshold indledte hold-VM i Halmstad med en total udradering af Canada. Jonathan Groth, Anders Lind og Michael Maze måtte nøjes med at konkurrere om den største sejr, da de kun gav henholdsvis 12, 15 og 11 point væk. Maze 'vandt' således den interne duel ved at vinde over Terence Young med 11-3, 11-4, 11-4. Danmark spiller i den næstbedste kategori og spiller igen mandag mod Ukraine.

Sejlsport: Anne-Marie Rindom blev nummer to i medalrace, men sammenlagt resulterede det i fjerdepladsen ved World Cup-stævnet i Hyeres. Den hollandske rival Marit Bouwmeester var sikker på sejren allerede inden medalrace - som hun vandt. Rindom skulle for at avancere til en bronzemedalje være otte placeringer bedre end amerikaneren Paige Railey, der forsvarede sin tredjeplads ved at blive nummer 8 i medal race.

Golf: Lucas Bjerregaard lavede for anden dag i træk 9 birdies, og søndag resulterede det i en runde i 64 slag ved Volvo China Open i Beijing. Lucas Bjerregaard avancerede dermed 19 placeringer og sluttede som nummer 6, 3 slag efter den svenske vinder, Alexander Björk. Resultatet var suverænt sæsonens bedste for Bjerregaard, der havde kikset cuttet i sine fire foregående turneringer, og med præmien på 91.000 euro (ca. 680.000 kr.) er han bedste dansker på Race to Dubai som nummer 92. Lasse Jensen blev nummer 27 og Thorbjørn Olesen nummer 37 i Beijing.

Fodbold: 58-årige Carlo Ancelotti har ifølge flere italienske sagt nej til jobbet som landstræner, som Luigi De Biagio har varetaget, siden Gian Piero Ventura blev fyret i november, da Italien med playoffnederlaget til Sverige kiksede kvalifikationen til VM-slutrunden.

Fodbold: Atlético Madrids temperamentsfulde træner, Diego Simeone, blev bortvist under Europa League-semifinalen mod Arsenal, og argentineren erkender, at han skal arbejde med at tøjle sine følelser. »Jeg har det ikke godt med min bortvisning, selv om jeg forstår, at den slags kan ske i kampens hede, når man følger med i det, der sker på banen. Jeg ved, at jeg skal forbedre mig på det punkt. Intet, jeg kan sige nu, kan gøre det godt igen«, siger Simeone.

Ishockey: San Jose Sharks med Mikkel Bødker på holdet udlignede til 1-1 i NHL-kvartfinalen ved at vinde 4-3 efter 75 minutters spil mod Vegas Golden Knights. I slutspillet fortsætter uafgjorte kampe med ekstratid, indtil der er fundet en vinder.

Fodbold: Med scoringer af Juan Cuadrado og Gonzalo Higuain i 87. og 89. minut fik Juventus sent lørdag vendt et truende nederlag mod Inter til en sejr på 3-2, der giver mestrene føringen i Serie A tilbage.