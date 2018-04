Nicki Pedersen brækker hånden i grimt styrt

Speedway: Nicki Pedersen ser ud til at slippe med et brud i hånden, efter at han søndag aften styrtede voldsomt i et løb for Unia Tarnow i den polske liga. Det skriver den 41-årige veteran på Twitter. »Jeg blev kørt på hospitalet for at blive skannet i hovedet og nakken, og det ser ud til, at jeg ikke har noget nyt brud i nakken, den er bare meget øm. Men jeg har et brud i min højre hånd i den knogle, der kaldes pisiform«, meddeler Nicki Pedersen.

Den danske speedwaykører gjorde tidligere i april comeback, efter at han for et års tid siden brækkede en nakkehvirvel ved et styrt. Den tredobbelte verdensmester er eneste faste danske kører i VM-serien i år, efter at han fik et wildcard til at deltage. Grandprixserien begynder 12. maj i Polen.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV TV 2 Sport 18.00 Basketball: Bakken Bears-Horsens 21.00 Tennis: Wozniacki-Venus Williams 01.30 Basketball: NBA-slutspil TV3 Sport 19.00 Fodbold: Silkeborg-AGF TV3 Max 19.00 Fodbold: Hobro-FC Helsingør 6'eren 21.00 Fodbold: Tottenham-Watford Eurosport 14.00/20.00 Billard: Snooker, VM

Foto: Nick Wass/AP Lars Eller gør det godt for Washington Capitals i NHL-slutspillet.

Lars Eller gør det godt for Washington Capitals i NHL-slutspillet. Foto: Nick Wass/AP

Ishockey: Lars Eller og Washington Capitals udspillede søndag Pittsburgh Penguins i den anden kamp mellem de to hold i NHL's playoff. De forsvarende Stanley Cup-mestre fra Pittsburgh tabte 1-4, og dermed har begge hold hentet en sejr i anden runde af slutspillet, hvor der spilles bedst af syv opgør. Lars Eller kom ikke på måltavlen, men danskeren var med i opspillet til tre af Washingtons mål. »De kom flyvende ud. Vi havde ikke et modsvar«, siger Pittsburghs målmand Matt Murray til NHL's hjemmeside. Kamp tre i slutspilsserien spilles tirsdag i Pittsburgh.

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets tabte 4-5 til Nashville Predators på udebane. Kampen blev afgjort i overtid. Holdene går ind til den tredje kamp i serien med en sejr hver. Ehlers fik godt 25 minutter på banen, men var ikke blandt Winnipegs målscorere.

Ishockey: Når VM i ishockey på fredag begynder, er der tilfredshed hos arrangørerne, hvad angår billetsalget. De meddeler mandag i en pressemeddelelse, at målsætningen for antallet af solgte billetter er opfyldt. Det vil sige, at billetsalget har rundet 300.000 før VM, der bliver spillet i to arenaer, Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning. Danmark skal i gruppe B møde Canada, Finland, Tyskland, USA, Norge, Letland og Sydkorea.

Tennis: Med sin 11. titel i Barcelona (!) kunne Rafael Nadal søndag bevare sin førsteplads på verdensranglisten, hvor han har 100 point ned til Roger Federer. 6-2, 6-1-finalesejren over den unge græker Stefanos Tsitsipas var et overkommeligt titelforsvar for spanieren, der kan slappe lidt af i denne uge, før det går løs i Madrid i næste uge. For Tsitsipas udløste den første ATP-finale et flot ryk frem på ranglisten, hvor han nu er nr. 44.

Fodbold: Med et hattrick ude mod Deportivo La Coruña sikrede Lionel Messi søndag FC Barcelona endnu et spansk mesterskab. Det er klubbens syvende i løbet af ti år, og titlen er fuldt fortjent ifølge Messi. »Vi har været vore rivaler langt overlegne. Vi har ikke tabt en kamp i hele sæsonen«, siger den argentinske spiller ifølge AFP efter sejren på 4-2. Med fire runder tilbage kan Barcelona foreløbig se tilbage på 26 sejre og otte uafgjorte kampe. »Vi har haft nogle hårde opgør, men vi er kommet igennem alt uden at tabe, og det er utroligt«, siger Messi. Forrige weekend vandt klubben også pokalfinalen med en knusende 5-0-sejr over Sevilla. Sæsonens eneste skuffelse var det samlede nederlag til Roma i kvartfinalen i Champions League.