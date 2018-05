Liverpools mægtige Mo tager endnu en stor pris

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.55 Cykling: Eschborn-Frankfurt 18.30 Håndbold: Aalborg- Holstebro (m) 20.30 Ishockey: Danmark-USA 4.00 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 20.45 Fodbold: Real Madrid-Bayern TV3 Sport 1.35 Ishockey: Pittsburgh-Washington Eurosport 11.00, 15.30 og 20.00 Snooker-VM Eurosport 2 12.00 og 13.00 Motocross: VM-afdeling 14.00Cykling: Eschborn-Frankfurt Vis mere

Fodbold: Spillerkollegaerne pegede på ham for et par uger siden - og nu har journalisterne gjort det samme. Liverpools fænomenale målskytte Mohamed Salah er kåret som sæsonens bedste spiller i engelsk fodbold af Football Writers' Association (FWA). Ifølge FWA var der nærmest dødt løb mellem Salah og Manchester Citys kreative belgier Kevin De Bruyne - og Salahs to scoringer i sidste uge i Champions League mod Roma kan meget vel have afgjort udfaldet.

FWA Chairman @paddybarclay said of @MoSalah's win over @DeBruyneKev:

“What a race it has been between two players who, in a relatively short time, have reached genuine world class. But Mo Salah is the worthiest of winners." pic.twitter.com/yZpV9B74e0 — The FWA (@theofficialfwa) 1. maj 2018

Det er 71. gang prisen uddeles og egypteren er den første afrikanske spiller, der får prisen. Salah, der har scoret 43 mål i indeværende sæson, gjorde dermed Chelsea-spilleren N’Golo Kanté kunststykket efter. Den franske midtbanemand snuppede begge prestigepriser i sidste sæson. Onsdag kan Mohamed Salah sende Liverpool i Champions League-finalen.

Tennis: 12.500 tilskuere var mødt op i Parken på Østerbro mandag aften for at se showkampen mellem Caroline Wozniacki og amerikaneren Venus Williams. Danskeren fik stående ovationer fra publikum og sejrede i to sæt - 6-4 og 6-3 - få timer efter, hun var blevet hyldet for Australien Open-triumfen på Københavns Rådhus. »Det var en fantastisk følelse. Det kan ikke beskrives, hvordan det føles at spille på hjemmebane foran så mange mennesker«, lød det ifølge Ritzau fra Wozniacki efter kampen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix 12.500 var mødt op i Parken for at hylde Wozniacki.

12.500 var mødt op i Parken for at hylde Wozniacki. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Ishockey: Tyskland, som Danmark møder i VM-premieren på fredag i Herning, er blevet forstærket med tre profiler fra den nordamerikanske NHL-liga. Leon Draisaitl (Edmonton), Dennis Seidenberg (NY Islanders) og Korbinian Holzer (Anaheim) er således at finde i landstræner Marco Sturms trup, der også tæller 7 VM-debutanter. Tyskerne overraskede ved OL i Sydkorea for et par måneder siden, da holdet med spillere udelukkende fra den hjemlige tyske DEL-liga fik sølv efter finalenederlag til Olympiske Atleter fra Rusland. »Vi er rejst til Danmark med en forynget trup med flere spillere, der er til VM for første gang. Målet er fortsat, at vi vil være blandt verdens otte bedste«, siger landstræner Sturm til det tyske ishockeyforbunds hjemmeside. De danske spillere slipper for at møde backen Korbinian Holzer på fredag, da NHL-manden ankommer til VM med en gammel karantæne fra VM-slutrunden 2016 i bagagen. Leon Draisaitl er til gengæld meldt i kanonform efter en sæson med 25 scoringer og 45 assist for Edminton.

Fodbold: Landsholdsbacken Risa Durmisi var tilbage i startopstillingen for Real Betis i hjemmekampen mod nedrykkede Malaga og kvitterede med udligningen til 1-1. Betis vandt 2-1 og stadfæstede 5.-pladsen i La Liga.

Fodbold: Tottenham og Christian Eriksen holdt med en 2-0-sejr hjemme over Watford kursen mod en direkte plads i næste sæsons Champions League. Dele Ali scorede før pausen efter oplæg fra Eriksen og Harry Kane var på pletten kort inde i 2. halvleg, da han hamrede sit 27. sæsonmål ind.

Ishockey: Mikkel Bødker og San Jose Sharks er efter nattens tredje playoffkamp mod Vegas Golden Knights bagud 1-2 i slutspilsserien. Kamp 3 sluttede efter forlænget spilletid med sejr på 4-3 til Nevada-klubben. I nattens anden kamp i NHL-slutspillet vandt Tampa Bay Lightning 4-2 hjemme over Boston Bruins. Her står det 1-1 i kampe.

Fodbold: FC Nürnberg, klubben der med 9 tyske titler har vundet næstflest efter Bayern München, er på vej tilbage til Bundesligaen. I 32. spillerunde i 2. Bundesliga blev det til en 2-0-sejr mod Braunschweig. 2 point i de sidste 2 kampe er nok til at forhindre, at provinsklubben Holstein Kiel tager den anden direkte oprykningsplads og i stedet skal i playoff-dyst, der kan blive et stort slag i Nord mod enten Wolfsburg eller Hamburger SV .