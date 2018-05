Målløs Wozniacki hyldet i Parken

Direkte sport i tv TV 2 Sport 11.55 Cykling: Eschborn-Frankfurt 18.30 Håndbold: Aalborg- Holstebro (m) 20.30 Ishockey: Danmark-USA 4.00 Basketball: NBA-slutspil TV3+ 20.45 Fodbold: Real Madrid-Bayern TV3 Sport 1.35 Ishockey: Pittsburgh-Washington Eurosport 11.00, 15.30 og 20.00 Snooker-VM Eurosport 2 12.00 og 13.00 Motocross: VM-afdeling 14.00Cykling: Eschborn-Frankfurt Vis mere

Tennis: 12.500 tilskuere var mødt op i Parken på Østerbro mandag aften for at se showkampen mellem Caroline Wozniacki og amerikaneren Venus Williams. Danskeren fik stående ovationer fra publikum og sejrede i to sæt - 6-4 og 6-3 - få timer efter, hun var blevet hyldet for Australien Open-triumfen på Københavns Rådhus. »Det var en fantastisk følelse. Det kan ikke beskrives, hvordan det føles at spille på hjemmebane foran så mange mennesker«, lød det ifølge Ritzau fra Wozniacki efter kampen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix 12.500 var mødt op i Parken for at hylde Wozniacki.

Fodbold: Landsholdsbacken Risa Durmisi var tilbage i startopstillingen for Real Betis i hjemmekampen mod nedrykkede Malaga og kvitterede med udligningen til 1-1. Betis vandt 2-1 og stadfæstede 5.-pladsen i La Liga.

Fodbold: Tottenham og Christian Eriksen holdt med en 2-0-sejr hjemme over Watford kursen mod en direkte plads i næste sæsons Champions League. Dele Ali scorede før pausen efter oplæg fra Eriksen og Harry Kane var på pletten kort inde i 2. halvleg, da han hamrede sit 27. sæsonmål ind.

Fodbold: FC Nürnberg, klubben der med 9 tyske titler har vundet næstflest efter Bayern München, er på vej tilbage til Bundesligaen. I 32. spillerunde i 2. Bundesliga blev det til en 2-0-sejr mod Braunschweig. 2 point i de sidste 2 kampe er nok til at forhindre, at provinsklubben Holstein Kiel tager den anden direkte oprykningsplads og i stedet skal i playoff-dyst, der kan blive et stort slag i Nord mod enten Wolfsburg eller Hamburger SV .