Fifa vil indføre mini-VM hvert andet år

Fodbold: Et mini-VM i fodbold for otte af verdens bedste nationer hvert andet år. Sådan lyder et forslag fra præsidenten i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino. Turneringen, der efter planen skal hedde Final 8, skal efter hensigten afholdes i oktober/november med start i 2021. Sådan lyder forslaget, som Infantino har sendt i et brev til medlemmerne i Fifa.

Nyhedsbureauet Reuters, der har læst brevet, skriver, at turneringen skal fungere som afslutning på Nations League, som både Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Det Nord- og Centralamerikanske Fodboldforbund (Concacaf) har indført i deres respektive kontinenter.

Ifølge Infantino er en »solid og seriøs« gruppe investorer villig til at bruge 25 milliarder dollar (godt 150 milliarder kroner) på denne turnering samt et klub-VM for 24 hold, som ligeledes - ifølge et forslag - skal afvikles hvert andet år.Bliver det nye mini-VM en realitet, er det planen at droppe Confederations Cup, der har fungeret som et før-VM for de bedste fodboldnationer.

Nu skal forslaget i første omgang til afstemning i Fifa.

Fodbold: Fremad Amager får nye hovedaktionærer. 1. divisionsklubben meddeler på sin hjemmeside, at internationale investorer overtager klubben, der ligger nr. 10 i den næstbedste række. »Det internationale investorkonsortium består af en gruppe investorer med base i London og Monaco. Konsortiet har en målsætning om at eje klubber i flere lande for derigennem at gøre det til en forretning at drive fodboldklub. I øjeblikket er de i dialog med klubber i Portugal, Belgien og Spanien«, meddeler Fremad Amager.

Bram van Barneveld fra konsortiet bliver ny bestyrelsesformand i Fremad Amager. Han siger følgende om ambitionerne med traditionsklubben: »Med Fremad Amager fandt vi præcis det, vi søgte. En klub med et virkelig stort potentiale, som har gennemgået en fantastisk flot udvikling de sidste fire år. En klub, som har formået at etablere sig i næstbedste række og som samtidig har et solidt kommercielt fundament. Vi mener, at Fremad Amager har alle muligheder for at nå et endnu højere niveau, siger han.

Fodbold: Real Madrid spillede sig tirsdag aften i Champions League-finalen for tredje år i træk, da holdet spillede 2-2 hjemme mod Bayern München og dermed samlet vandt duellen 4-3. Men det samlede udfald kunne måske have været ændret, hvis gæsterne kort før pausen var blevet tildelt et straffespark ved stillingen 1-1. Real Madrids venstre back Marcelo blokerede et indlæg fra Bayerns første målscorer Joshua Kimmich med hånden, men dommer Cüneyt Çakir valgte ikke at fløjte for forseelsen. Ifølge Marcelo burde der være dømt et straffespark.

»Der var hånd på bolden. Den ramte mig på hånden, og jeg tænkte, at der var straffespark. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at bolden ikke ramte mig, men fodbold er sådan«, siger Marcelo ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Jeg taler ikke om dommere, men det er klart, at nogle gange går det i ens favør og andre gange imod en«, siger brasilianeren.

Bordtennis: Med 3-0 over Chile vandt Danmarks mandlige landshold den tredje af fire gruppekampe ved VM i Halmstad. Jonathan Groth og Michael Maze vandt de første to kampe, inden Anders Lind afgjorde holdmatchen ved at bevare sin status som ubesejret ved stævnet. Med 11-6, 3-11, 11-3, 11-8 vandt Anders Lind over Gustavo Gomez, der som nr. 102 er placeret 76 pladser bedre end den 19-årige danske mester. Danmark møder torsdag Holland i den sidste gruppekamp, men er allerede sikker på at skulle spille knockoutkampe om oprykning til den bedste kategori, der tæller 24 nationer.

Badminton: Det Internationale Badmintonforbund (BWF) har idømt den tidligere juniorverdensmester i single fra Malaysia 20 års karantæne fra al involvering i sporten. Årsagen er, at Zulfadli Zulkiffli 27 gange på forskellige måder har forbrudt sig mod reglerne inden for indgåelse af væddemål på kampe og andre forsøg på eller udførelse af matchfixing. Hans landsmand Tan Chun Seang er blevet idømt 15 års karantæne fra sporten for 26 overtrædelser inden for samme felt. I 2011 blev han juniorverdensmester, da han i finalen besejrede den regerende verdensmester, Viktor Axelsen, i tre sæt.