Real-back erkender, Bayern skulle have haft straffe

Fodbold: Real Madrid spillede sig tirsdag aften i Champions League-finalen for tredje år i træk, da holdet spillede 2-2 hjemme mod Bayern München og dermed samlet vandt duellen 4-3. Men det samlede udfald kunne måske have været ændret, hvis gæsterne kort før pausen var blevet tildelt et straffespark ved stillingen 1-1. Real Madrids venstre back Marcelo blokerede et indlæg fra Bayerns første målscorer Joshua Kimmich med hånden, men dommer Cüneyt Çakir valgte ikke at fløjte for forseelsen. Ifølge Marcelo burde der være dømt et straffespark.

»Der var hånd på bolden. Den ramte mig på hånden, og jeg tænkte, at der var straffespark. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at bolden ikke ramte mig, men fodbold er sådan«, siger Marcelo ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Jeg taler ikke om dommere, men det er klart, at nogle gange går det i ens favør og andre gange imod en«, siger brasilianeren.

Ishockey: Landstræner Jan Karlsson er meget tæt på at have fundet den formation, han skal bruge, når det danske landshold åbner VM mod Tyskland på fredag. Selv om Danmark tabte 2-3 til USA tirsdag aften, gav testkampen positive svar både i forhold til holdets styrke, og hvem der skal spille sammen i kæderne. »Der kommer ikke til at være stor forskel på det hold, vi så mod USA, og det vi stiller med mod Tyskland«, siger Jan Karlsson. Mod amerikanerne sendte han Mads Christensen ind i førstekæden ved siden af Peter Regin og Nicklas Jensen. I den anden danske topkæde var Frans Nielsen den centrale figur med Nichlas Hardt og Frederik Storm omkring sig.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Morten Madsen i aktion under tirsdagens træningskamp mod USA i Herning.

»Vi gjorde det godt mod et meget, meget stærkt USA-hold. Når man taber, vil man altid kunne finde noget, man skal forbedre. Men som helhed var det en rigtig god præstation«, lyder det fra landstræneren. Han måtte undvære målmand Frederik Andersen, der først ankom til Danmark mandag efter en lang hjemrejse fra Canada.

Ishockey: Både Lars Eller og Nikolaj Ehlers tog natten til onsdag vigtige skridt mod videre avancement i NHL-slutspillet. Washington Capitals med Lars Eller på isen formåede således ude at vinde 4-3 over sidste års mestre, Pittsburgh Penguins. Få timer senere kunne Winnipeg Jets gå fra isen med 7-4-sejr over Nashville Predators. Dermed bragte begge danskerhold sig foran 2-1 i kampe i anden runde af slutspillet, hvor der spilles bedst af syv kampe.

Basketball: Det var de store kanoner, der var i centrum, da de seneste tre sæsoners finalister i NBA-ligaen i basketball, Cleveland Cavaliers og Golden State Warriors, tidligt onsdag dansk tid begge sejrede i slutspillet. LeBron James førte an med en såkaldt tripledouble, da Cleveland sejrede knebent med 113-112 ude over Toronto Raptors efter forlængelse. En tripledouble betyder, at en spiller når op på et tocifret antal i tre af følgende fem kategorier: point, assister, rebounds, blokader eller stjålne bolde. LeBron James nåede op på 26 point, 11 rebounds og 13 assister i kampen mod Toronto Raptors, der var bedst af samtlige hold i Eastern Conference i NBA-grundspillet.

Foto: Ben Margot/AP Stephen Curry er tilbage hos Golden State Warriors, og det er han med stil.

I Oakland vendte Stephen Curry efter en skadepause tilbage for de regerende mestre, Golden State Warriors, i den anden slutspilskamp mod New Orleans Pelicans. Superstjernen noterede 28 point i sejren på 121-116, så Golden State fører 2-0 i kampe. Det var dog Kevin Durant, der blev topscorer for mestrene med 29 point.