Dopingskandale: Guldmaskine testet positiv for epo

Atletik: Den olympiske guldvinder på mændenes 1.500 meter-løb fra Beijing i 2008 og tredobbelt verdensmester på samme distance, Asbel Kiprop, er testet positiv for brug af epo. Det erfarer avisen The Guardian. Kiprop mener selv, at der er sket en fejl i forbindelse med en positiv prøve taget uden for konkurrence sidst i 2017, og erklærer sig uskyldig. »Jeg har læst historierne, der kæder mig sammen med brug af doping. Som atlet har jeg gået forrest i kampen mod doping i Kenya. En kamp, jeg tror meget på, og som jeg støtter«, siger han ifølge The Guardian, der endvidere skriver, at 40 kenyanske atleter har afleveret positive dopingprøver i løbet af de seneste fem år.

Fodbold: Videosystemet VAR (Video Assistant Referee) er en omdiskuteret størrelse og der har været kritiske røster i blandet andet Bundesligaen og Premier League. Ikke desto mindre ser AS Romas sportsdirektør, Ramón Rodríguez Verdejo, efter at det italienske mandskab onsdag blev slået ud af Champions League i semifinalerne af Liverpool. »Der var to klare straffespark, vi gik glip af i aften (onsdag, red.), hvilket ændrede alt. Og i første kamp scorede de et mål på offside«, lyder det fra Roma-bossen. Liverpool vandt samlet over to opgør med 7-6 – 5-2 i det første opgør og 2-4 i aftes.

Ishockey: San Jose Sharks med Mikkel Bødker på isen i 13 minutter slog Las Vegas Knights i NHL-slutspillet med 4-0 og fik dermed udlignet til 2-2 i kampe. Mikkel Bødker leverede en assist ved 3-0-målet.

Basketball: Utah Jazz spillede sig natten til torsdag til sejr på 116-108 mod Houston Rockets og fik dermed udlignet i NBA-slutspilsserien til 1-1 i kampe. Der spilles bedst af syv kampe.