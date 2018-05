UCI retter Giro-chef: Chris Froome kan blive frataget sejr

Cykling: Chris Froome (Sky) har fået stor opmærksomhed før dagens start på den 101. udgave af Giro d'Italia. Briten stiller op til det italienske etapeløb med en uafklaret dopingsag hængende over hovedet, efter at han i efteråret 2017 afgav en positiv dopingprøve under Vuelta a España. Det har skabt stor usikkerhed om, hvorvidt Froome risikerer at få frataget en eventuel Giro-sejr, hvis han bliver dømt skyldig. Torsdag slog Giro-direktør Mauro Vegni fast, at Froome ville beholde en eventuel sejr uanset udfaldet i dopingsagen. Det baserede han på baggrund af en samtale med præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient.

UCI afviser dog, at der er truffet beslutninger omkring konsekvenserne for Froome, hvis han skulle blive dømt skyldig i dopingsagen. »UCI vil gerne gøre det klart, at UCI-præsidenten ikke kan bestemme, hvornår en potentiel karantæne for brud på antidopingreglerne skal træde i kraft. Han bestemmer heller ikke, om resultater, der er opnået før karantæneperioden, skal annulleres eller opretholdes«, skriver UCI på Twitter.

Håndbold: Den islandske højreback Arnar Birkir Halfdansson skifter fra næste sæson til Sønderjyske på en toårig aftale. Den 24-årige islænding har i foråret været til prøvetræning i Sønderborg-klubben og overbevist Sønderjyske om, at han er værd at satse på. Halfdansson, der er en del af Islands B-landshold, har spillet for Fram, FH Hafnarfjördur og IR Reykjavik i hjemlandet.

Fodbold: Neymar er stærkt savnet i Paris Saint-Germain, som ikke har set meget til brasilianeren, siden han pådrog sig en slem skade i slutningen af februar. Ifølge den franske sportsavis L'Equipe er Neymar dog på vej til Paris fredag, hvor han vil koncentrere sig om at blive klar til VM-slutrunden i Rusland. PSG-træner Unai Emery har ikke talt med Neymar i flere uger, men Emery glæder sig til at få superstjernen tilbage til Frankrig, beretter avisen ifølge AFP.

Ishockey: Lars Eller fik godt 14 minutter på isen, da Washington Capitals skulle forsøge at udbygge føringen i slutspilsserien mod Pittsburgh Penguins i NHL natten til fredag. Danskeren kunne dog ikke forhindre Pittsburgh i at udligne til 2-2 i serien med en sejr på 3-1 på hjemmebane. De to hold mødes igen i kamp fem lørdag i Washington.

Nikolaj Ehlers og Winnipeg Jets kom også ned på isen igen, efter at canadierne natten til onsdag vandt over Nashville Predators og bragte sig foran 2-1 i serien. Hjemmeholdet måtte nemlig indkassere et 1-2-nederlag til Nashville, der dermed udlignede til 2-2. Nikolaj Ehlers fik knap 18 minutter på isen, men det blev kun til en enkelt afslutning på mål for danskeren. De to hold mødes igen i kamp fem lørdag i Tennessee.

Petra Kvitova jagter på hjemmebane i Prag i denne uge sin 23. WTA-titel. Flest titler blandt de aktive spillere har Serena Williams med 72. Foto: Marijan Murat/AP

Tennis: I ugens stærkest besatte turnering på WTA Touren, Prag Open, er det op til Petra Kvitova at skaffe hjemlig succes. Hun møder i fredagens semifinale kinesiske Shang Zhuai efter at have besejret sin landsmand Katerina Siniakova 6-3, 6-3 i kvartfinalen. Den anden semifinale hedder Mihaela Buzarnescu-Camila Giorgi.

