Liverpool-legende overtager Rangers i Glasgow

Fodbold: Liverpool-legenden Steven Gerrard er ny manager i den skotske storklub Rangers FC. Det bekræfter klubben fredag ifølge nyhedsbureauet AFP. Gerrard overtager styringen i den hæderkronede klub, der har vundet det skotske mesterskab 54 gange. De seneste år har holdet dog stået i skyggen af lokalrivalen Celtic, der har hentet titlen syv gange i træk. I den periode har Rangers været konkurs og kæmpet sig tilbage til Premier League efter en tvangsnedrykning til fjerdebedste række. Rangers FC har i øjeblikket Graeme Murty som manager. Klubben indtager en tredjeplads i den skotske liga.

Atletik: VM-sølvvinderen i 20 km kapgang fra konkurrencerne i London sidste år, russeren Sergei Shirobokov, og fire af hans kolleger kommer ikke til at deltage ved weekendens hold-VM i Kina. Det Internationale Atletikforbund (IAAF) meddeler fredag, at det har spærret de russiske kapgængere, fordi de imod reglerne har været på besøg i Kirgisistan hos den berygtede russiske træner Viktor Chegin, der er livstidsudelukket fra atletik på grund af en større dopingsag med omkring 30 afslørede atleter.

Fodbold: Det danske landshold skal spille hjemmekampene mod Wales og Irland i Aarhus til efteråret. Det oplyser AGF i en pressemeddelelse. Kampene er en del af det nye format Nations League, der erstatter landsholdets venskabskampe.

21-årige Hyeon Chung fra Sydkorea har fået et gennembrud på ATP Touren, og i München spiller han lørdag semifinale. Foto: Angelika Warmuth/AP

Tennis: I den godt besatte ATP-grusbaneturnering i München vil der på lørdagens program være et interessant semifinaleopgør mellem to af de bedste unge spillere på Touren. Hjemmefavoritten Alexander Zverev (nr. 3) møder sydkoreanske Hyeon Chung (22), efter de fredag vandt deres kvartfinaler over henholdsvis landsmanden Jan-Lennard Struff (6-3, 6-2) og slovakken Martin Klizan (6-3, 6-4).

Ishockey: Todd Bjorkstrand skal i næste sæson være træner i den norske klub Stavanger Oilers. Den 55-årige amerikaner optrådte i sin aktive karriere for Herning Blue Fox, hvor han også har været cheftræner. Hans sønner Oliver og Patrick Bjorkstrand er opvokset i Herning og i øjeblikket en del af Danmarks VM-trup på hjemmebane.

Fodbold: Den islandske angriber Kjartan Finnbogason stopper i AC Horsens efter denne sæson. Det oplyser Finnbogasons agent, Olafur Gardarsson, til Tipsbladet. »Kjartan har været rigtig glad for at være i AC Horsens, men nu er det tid til en ny udfordring. Begge parter er enige om, at det er det, der skal ske«, siger agenten.

Cykling: Chris Froome (Sky) har fået en uheldig optakt til fredagens åbning på Giro d'Italia. Cykelløbet bliver indledt med en kort enkeltstart i Jerusalem i Israel, og ryttere fik inden starten lov til at gennemkøre ruten på 9,7 kilometer. Froome styrtede og fik flere hudafskrabninger på kroppen, men hans cykeltøj blev flænset. Briten var dog hurtigt på cyklen igen, og han var selv i stand til at køre tilbage til Sky-holdets bus for at få behandling af holdets læge.

Fodbold: Det Engelske Fodboldforbund (FA) får ikke egenhændigt lov til at bestemme, hvordan pengene fra et eventuelt salg af Wembley skal bruges. Da det engelske nationalstadion delvist er bygget med offentlige penge, kræver parlamentet at blive involveret og være med til at gennemgå, om pengene bliver brugt ordentligt. Det oplyser formand for parlamentets udvalg for kultur, sport og medier, Damien Collins. I sidste uge kom det frem, at den amerikanske rigmand Shahid Khan havde lagt et bud på Wembley. Ifølge avisen The Sun skulle Khan være villig til at betale op mod en milliard pund svarende til 8,5 milliarder kroner.

Cykling: Chris Froome (Sky) har fået stor opmærksomhed før dagens start på den 101. udgave af Giro d'Italia. Briten stiller op til det italienske etapeløb med en uafklaret dopingsag hængende over hovedet, efter at han i efteråret 2017 afgav en positiv dopingprøve under Vuelta a España. Det har skabt stor usikkerhed om, hvorvidt Froome risikerer at få frataget en eventuel Giro-sejr, hvis han bliver dømt skyldig. Torsdag slog Giro-direktør Mauro Vegni fast, at Froome ville beholde en eventuel sejr uanset udfaldet i dopingsagen. Det baserede han på baggrund af en samtale med præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient.

Cykelfans vil gerne i kontakt med Chris Froome, men dopingsagen, der har rullet otte måneder, kan ende med at bremse briten. Foto: Ariel Schalit/AP

UCI afviser dog, at der er truffet beslutninger omkring konsekvenserne for Froome, hvis han skulle blive dømt skyldig i dopingsagen. »UCI vil gerne gøre det klart, at UCI-præsidenten ikke kan bestemme, hvornår en potentiel karantæne for brud på antidopingreglerne skal træde i kraft. Han bestemmer heller ikke, om resultater, der er opnået før karantæneperioden, skal annulleres eller opretholdes«, skriver UCI på Twitter.

Svømning: Dansk Svømmeunion har ansat en fysisk træner for at styrke det sportslige setup frem mod OL i Tokyo i 2020. Frem til udgangen af 2020 skal Gorm Rasmussen hjælpe de bedste danske svømmere. Det er en donation fra Salling Fondene til Team Danmark i 2017, der har muliggjort ansættelsen af en fysisk træner i svømmeunionen.

Basketball: Hørsholm 79ers vil alligevel stille med et hold mænd i landets bedste række i næste sæson. For to måneder siden oplyste klubben, at man ville trække holdet på grund af en stram økonomi. Siden hen er det lykkedes at hente 850.000 kroner, og flere penge er på vej, oplyser Hørsholm. Samtidig oplyser klubben, at cheftræner Rafa Monclova stopper.

Atletik: Den kenyanske løbestjerne Asbel Kiprop får svært ved at tale sig ud af en dopingsag. VM- og OL-guldvinderen i 1.500 meter-løb har afvist, at han skulle have dopet sig med epo, efter at det tidligere på ugen kom frem, at han i november 2017 afleverede en positiv dopingprøve. Der er dog ikke noget at komme efter, fastslår atletikkens integritetsenhed fredag. B-prøven bekræfter, at Kiprop havde epo i kroppen, da han blev testet uden for konkurrence 27. november sidste år. Integritetsenheden har undersøgt sagen til bunds og afviser Kiprops påstande om, at dopingprøven kan være blevet forbyttet eller manipuleret.

Håndbold: Den islandske højreback Arnar Birkir Halfdansson skifter fra næste sæson til Sønderjyske på en toårig aftale. Den 24-årige islænding har i foråret været til prøvetræning i Sønderborg-klubben og overbevist Sønderjyske om, at han er værd at satse på. Halfdansson, der er en del af Islands B-landshold, har spillet for Fram, FH Hafnarfjördur og IR Reykjavik i hjemlandet.

Fodbold: Neymar er stærkt savnet i Paris Saint-Germain, som ikke har set meget til brasilianeren, siden han pådrog sig en slem skade i slutningen af februar. Ifølge den franske sportsavis L'Equipe er Neymar dog på vej til Paris fredag, hvor han vil koncentrere sig om at blive klar til VM-slutrunden i Rusland. PSG-træner Unai Emery har ikke talt med Neymar i flere uger, men Emery glæder sig til at få superstjernen tilbage til Frankrig, beretter avisen ifølge AFP.

Ishockey: Lars Eller fik godt 14 minutter på isen, da Washington Capitals skulle forsøge at udbygge føringen i slutspilsserien mod Pittsburgh Penguins i NHL natten til fredag. Danskeren kunne dog ikke forhindre Pittsburgh i at udligne til 2-2 i serien med en sejr på 3-1 på hjemmebane. De to hold mødes igen i kamp fem lørdag i Washington.