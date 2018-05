Jeg kender i hvert fald mere end én halvkraftig dansker, der har været nede og investere i cykeltøj Lars Løkke Rasmussen har en stærk passion for alt det, der foregår i idrættens verden. Han vil hente Tour de France til Danmark, have danskerne til at motionere noget mere, hjælpe de frivillige i foreningerne, hylde nationens sportshelte og følge fodboldlandsholdet ved VM i Rusland – om ikke andet fra sofaen, hvis EU beslutter sig for en officiel boykot.

Jeg er helt sikker på, at når der kommer sådan nogle flotte billeder, hvor feltet kører hen over Storebæltsbroen og inde Københavns gader, så vil det rive i en masse europæere, der siger: ’Der skal vi da op’. Derfor håber jeg, vi får det. Jeg tror, vi får det«.

Den oprigtige passion er ikke til at tage fejl af, når Lars Løkke Rasmussen (V) energisk fortæller om sit ihærdige arbejde for og inderlige ønske om at hente værtskabet for ’Grand Départ’ – starten på verden største cykelløb, Tour de France – til Danmark. Det er en passion, der favner alle årsagerne til statsministerens engagement i idrættens verden: hans egen fysiske udfoldelse, indsatsen over for de store folkesygdomme og de store begivenheders sammenhængskraft.

»Sport Event Danmark er et eksempel på en konstruktion, vi lavede for år tilbage, og som har det ene fokus at gøre Danmark til en international arena for sportsbegivenheder. Nu har vi VM ishockey her – den største sportsbegivenhed på dansk jord nogensinde – og jeg har selv kastet mig vildt ind i arbejdet for at få Tour de France hertil, for hvis der ikke skulle være Grand Départ i Danmark, hvor fanden skulle det så være«, spørger statsministeren.

trompet Regeringsgrundlag Idrætten er i sjælden grad en del af regeringsgrundlaget fra november 2016. Det hedder blandt andet, at regeringen vil arbejde for, at: I 2025 skal 50 pct. af danskerne være medlem af en idrætsforening, og 75 pct. af befolkningen være fysisk aktive.

Styrke det frie foreningsliv gennem ændret fordeling af udlodningsmidlerne.

Gøre en særlig indsats for at bekæmpe doping og matchfixing.

Tiltrække store internationale begivenheder til Danmark. Gøre OL- og PL-præmiebonus skattefri.

Sikre hestevæddeløbssporten økonomisk i overgangen til liberalisering af spil på hestevæddeløb. Vis mere

»Vi er en cykelsportsnation på alle niveauer. Der er enormt mange danskere, der mindst en gang om ugen tager noget enormt grimt tøj på og cykler. Og så er der alle dem, der cykler til og fra arbejde. Vi er en kæmpe cykelnation. Vi er hjemmepublikum for Tour de France. Sidst jeg så efter – og tingene kan selvfølgelig flytte sig – var vi nummer 2 blandt alle nationer, når det gælder seertal til Tour de France. Det hedder Holland, Danmark og så Frankrig på en tredjeplads. Altså er der målt i procent flere danskere end franskmænd, der ser Tour de France«, siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer, at det er tal, den franske løbsdirektør Christian Prudhomme udmærket kender.

»Jeg har kørt med ham i den røde bil under løbet, hvor han får de tal ind og er benovet over, at danskerne følger så meget med i løbet. Jeg synes, der er en naturlighed i, at vi får det til Danmark«, mener statsministeren og sætter gerne sig selv i spidsen for, at det skal lykkes.

»Nogen kan måske sige: Er det nu også en statsministeropgave? Det synes jeg, det er, for det vil være ufattelig fantastisk branding af Danmark. Erhvervsministeren holder om kort tid et møde om sport og branding, hvor han også har inviteret nogle virksomheder ind for at diskutere, hvordan vi eventuelt kan understøtte en Tour de France-satsning bredere i Danmark ved at fremme dansk cykelsport. Der falder jo mange ting af. Jeg kender i hvert fald mere end én halvkraftig dansker, der har været nede og investere i cykeltøj efter at have set Touren«, siger Lars Løkke Rasmussen og klapper sig selv på maven.

En halv franskmand

Statsministeren føler sig overbevist om, at Tour de France har den opfattelse, at hele Danmark står bag den årelange satsning på at få starten hertil.

»Jeg havde Christian Prudhomme heroppe for halvandet-to år siden til en middag, hvor jeg også havde kronprinsen med. Og der må jeg bare sige, at det at have en kronprins, der i øvrigt også er halvt franskmand, som investerer en aften i at sidde sammen med nogle ministre og mig for at møde ham og signalerer, at det er hele Danmark, der vil det her, det har da en supereffekt. Jeg håber, at der er nogen, der vil gribe muligheden, så det ikke bare bliver til et besøg fra professionelle cykelhold, der er her i tre dage og så ud igen«, siger Lars Løkke Rasmussen, der selv har mange kilometer i cykelbenene.

»Jeg har aldrig selv været idrætsaktiv ud over helt obligatorisk at spille fodbold i to sæsoner. Det skulle man, når man var dreng, men jeg var absolut uden talent. Så har jeg dyrket enormt meget spejderarbejde og en masse orienteringsløb i den forbindelse, men ellers har det ligget stille, indtil jeg som indenrigsminister var så heldig i 2007 at blive ringet op af de gode folk bag cykelholdet Team Rynkeby. De spurgte, om jeg ikke havde lyst til at cykle til Paris. Jeg tænkte: Det kan jeg da for fanden ikke. Jeg havde ikke cyklet, siden jeg kørte med aviser«, fortæller statsministeren, der alligevel lod sig overtale til at køre de mange kilometer med holdet for at samle penge ind til børn ramt af kritisk sygdom.

På hjul af Jørgen Emil Hansen

»Hvis jeg sagde ja, ville de sætte Jørgen Emil Hansen på mig. Det gjorde jeg. Så hver mandag mødte den gamle cykelkonge op og trak mig rundt i Nordsjælland. Så blev jeg sgu grebet af det der cykling og har egentlig siden da fundet glæden ved at være fysisk aktiv«, siger Lars Løkke Rasmussen, der således har haft personlige erfaringer at dele ud af, når han har prøvet at forklare både den tidligere og den nuværende franske præsident, Nicolas Sarkozy og Emmanuel Macron, hvorfor så mange danskere år efter år har kæmpet sig gennem Europa for at fejre cykelsporten og samtidig samle penge ind til et godt formål.

»Det er der forundring over. Derfor skulle vi da til sin tid gerne have nogen til at løfte det den anden vej og få nogen til at cykle ind i Danmark. Jeg synes jo selv, at Team Rynkeby – det skal jeg jo ikke blande mig i – eller nogle andre burde vende det om og lave nogle folkeløb ind til Danmark. Det ville være flot«, mener statsministeren med bevidsthed om, at både dopinghistorier og omkostninger på 80-100 millioner vil blive brugt til at drage nødvendigheden af en Tour de France-start i Danmark i tvivl.

»Jeg kan ikke være den eneste, der har siddet i sofaen og set Tour de France og tænkt: Hvor er nøglerne til bilen? Skulle vi ikke se at komme til Alperne, for det er bare sådan nogle lækre billeder. Så vil det være super branding af Danmark. Nogle vil sikkert kunne sidde og lave nogle købmandsregnestykker – og det er der folk, der har meget mere forstand på, end jeg har – om markedsværdi, og hvordan man prissætter sådan noget. Jeg er slet ikke i tvivl om, at på alle dimensioner vil det her kunne give godt igen«.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at det vil generere yderligere interesse omkring cykelsport – altså også på motionsplan. Specielt hvis der er nogle gode folk – og det er selvfølgelig ikke Tour de France-organisationen, men DCU og Cyklistforbundet – der griber muligheden og siger: ’Skulle vi ikke under inspiration af, at nu skal der være Grand Départ i Danmark lave nogen ting, der understøtter at få folk ud at cykle’. Så tror jeg, det vil fremme cykelinteressen på motionsplan yderligere. Det er godt for folkesundheden«, siger Lars Løkke Rasmussen, der ser kæmpe udfordringer for det danske samfund i forhold til de store folkesygdomme.

Vi er alt for stillesiddende

»Vi lever et liv, hvor fysisk aktivitet er noget, man skal beslutte sig for, og ikke er noget, der bare falder som en naturlig del af arbejdet. Det er jo rigtig, rigtig godt, at vi undgår alle nedslidningsskaderne, fordi vi er automatiseret i produktionen, men det rummer jo også en enorm risiko for, at vi bare bliver nogle stillesiddende nogle. Derfor skal vi alle sammen være mere aktive«, insisterer statsministeren, der med den dagsorden har holdt et topmøde med idrættens organisationer på Marienborg.

»Det har vi aftalt, at vi følger op på til efteråret. Vi har nedsat arbejdsgrupper på både beskæftigelses- og sundhedsområdet, hvor folk i kølvandet på topmødet arbejder med 25-50-75-dagsordenen, der også er skrevet ind i regeringsgrundlaget – altså ambitionen om, at i 2025 skal 50 procent af danskerne dyrke idræt i foreningssammenhæng, og 75 procent være fysisk aktive. Det er to forskellige ting. Det er fint at hoppe og springe og rulle sin egen yogamåtte frem, men det er også godt, hvis det sker i en sammenhæng, hvor folk bindes sammen og tager ansvar. Det er hele den dimension, der handler om demokratisering og frihed under ansvar og alt sådan noget«, siger Lars Løkke Rasmussen og erkender, at foreningslivet står over for store udfordringer netop nu.

»Faktisk står det meget godt til med frivilligheden i Danmark. I hvert fald er antallet af timer, danskerne arbejder frivilligt om året, kæmpestort. Udfordringen er nogle strukturer, som idræts- og ungdomsorganisationerne – og det gælder i øvrigt også delvist de politiske partier – endnu ikke har fået helt greb om. Det siger jeg ikke negativt, for jeg ved, at de arbejder meget med det«, mener statsministeren og ridser udviklingen op:

»I gamle dage var foreningsbegrebet – og det ved jeg også fra min egen spejdertid – at man gik ind i det med hud og hår. Og vi sled jo folk op. Hvis du sagde ja til at være spejderleder, så var du godt nok spejderleder, og så var det med det hele. Det var så at sige med årsnorm. Jeg tror mere, det moderne menneske vil sige: ’Jeg vil gerne bidrage, hvis det er afgrænset – on and off. Så skriv mig på til den der sommerlejr eller turnering, men I skal ikke regne med mig hver mandag aften’. Frivilligheden er til stede, folk vil rigtig gerne, men lidt mere på egne præmisser i stedet for at give hele sin sjæl for at være med. Det udfordrer, men det rummer også nogle muligheder, for det er jo bedre at være lidt med end ikke at være med. Det tror jeg, foreningerne skal kunne favne«, siger han og mener, at udnyttelsen af ny teknologi kan være en af vejene til at udvikle det moderne frivillige Foreningsdanmark.

»Når jeg laver Facebook-løb – det har jeg gjort i valgkampen i 2015, mindst en gang om året siden og gør det igen engang her senere på foråret – og skriver på min side, at folk, der har lyst til at løbe en tur, kan møde op på Marienborg mandag kl. 16, så kommer folk. Det virker«.

Frivilligheden skal have hjælp

Samtidig er statsministeren opmærksom på, at frivilligheden også kan hjælpes på vej af politiske initiativer.

»Da jeg gik ud ad min hoveddør i går, var der et gadeløb, så der stod to frivillige nede for enden af Heibergsgade med flag og stoppede trafikken. Folk vil jo gerne være frivillige. Men der er ingen tvivl om, at grundstrukturen med at få hele systemansvaret i en forening er en udfordring. Og hvad kan vi gøre? Jo, vi skal gøre det nemmere, for vi har bygget en masse bureaukrati op. Nu kommer datalovgivningen 26. maj, som jo heller ikke gør livet lettere for foreningskassererne. Jeg tror, det politiske bidrag må bestå i at gøre de der ting så enkle som muligt. Det er også derfor, vi her for ganske nylig har forbedret mulighederne for, hvad du må lave af frivilligt ulønnet arbejde, når du er på offentlig forsørgelse – for efterlønnere og dagpengemodtagere. Det er jo også for at stille en ressource til rådighed for foreningerne. Det er ikke sådan, at jeg har knækket den der kode, men jeg kan se, at foreningerne arbejder med det. Jeg er slet ikke bange på frivillighedens vegne«, understreger Lars Løkke Rasmussen og ser endnu en dimension, der samler danskerne omkring idræt og sport.

»Jeg er meget, meget stor tilhænger af, at Danmark skal være et åbent land. Vi har vundet vores velstand i at være i interaktion med resten af verden. I min levetid er vi blevet dobbelt så åben en økonomi og også dobbelt så rige. Vores unge rejser ud og uddanner sig. Der er flere unge fra udlandet, der er i Danmark for at studere nu end nogensinde før. Og alt det her er godt. Jeg har altid haft det der billede af, at vi skal være nationale som det store egetræ: dybe rødder og kæmpe grenfang. Og der er sporten noget af det, der kan binde os sammen«, siger han.