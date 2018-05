VM fortsætter med yderligere to overtidsdramaer

Direkte sport i tv TV 2 14.10 Håndbold: København-Viborg (k) 16.10 Håndbold: Odense-Esbjerg (k) TV 2 Sport 12.15 Ishockey: Norge-Letland 16.15 Ishockey: Finland-Sydkorea 20.15 Ishockey: Danmark-USA 23.00 Basketball: Philadelphia-Boston 3.00 Badminton: New Zealand Open TV3+ 16.00 Fodbold: WBA-Tottenham TV3 Sport 15.30 Fodbold: Vendsyssel-Viborg 18.05 Tennis: Estoril Open (m) 20.45 Fodbold: Villarreal-Valencia, La Liga 22.45 Boksning: Tony Bellew-David Haye 1.05 Ishockey: Washington-Pittsburgh TV3 Max 15.15 Håndbold: Magdebu.-Rhein NL (m) 18.00 Håndbold: Hannover-Wetzlar (m) 6'eren 13.30 Fodbold: Stoke-Crystal Palace 18.30 Fodbold: Everton-Southampton Kanal 5 12.00 Cykling: Giro d’Italia, 2. etape Canal9 18.00 Fodbold: Rosenborg-Ranheim, Eliteserien 20.45 Fodbold: Juventus-Bologna, Serie A Eurosport 12.45 Cykling: Giro d'Italia, 2. etape 17.15 Cykling: Tour of Yorkshire, 2. etape 18.30 Motorsport: Endurance Belgien 20.00 Billard: Snooker, VM Eurosport 2 15.30 Billard: Snooker, VM 13.00 Fodbold: Girona-Eibar, La Liga 18.30 Fodbold: Celta Vigo-Dep. La Coruña 20.00/22.00 Fodbold: Major League Vis mere

Ishockey: Norge og Letland, som det danske VM-hold tørner ud mod i Herning 11. og 14. maj, indledte VM-turneringen i Boxen med et tæt opgør, der startede med to norske scoringer, men sluttede med lettisk 3-2-sejr bare 24 sekunder inde overtiden efter en flot solotur af Rudolfs Balcers. Også i gruppe A i Royal Arena i København var der spænding til det sidste, da naboerne fra Schweiz og Østrig var på isen. Schweizerne førte 2-0, men sejren blev først sikret i overtid, da Enzo Corvi fandt vej til nettet og med sin 3-2-scoring halvanden minut før en straffeslagskonkurrence truede blev matchvinder.

Fodbold: De danske landsholdsangribere slipper for at møde Arsenal-spilleren Laurent Koscielny ved VM i Rusland i den sidste indledende gruppekamp. Franskmanden pådrog sig en alvorlig akillesseneskade i torsdags mod Atlético Madrid og kommer ikke med til VM. »Det er et stort tilbageslag for mit hold. Han er en ledertype med stor slutrundeerfaring«, siger den franske landstræner Didier Deschamps.

Håndbold: Både Frankrigs verdensmestre og Danmarks OL-guldvindere og VM-værter er kvalificeret til VM i 2019 og har derfor svært ved at finde attraktive træningsmodstandere, da de øvrige tophold spiller VM-kvalifikation. Men det har det franske forbund nu løst – ved at invitere danskerne med på en ti dage lang træningslejr på Guadeloupe i Caribien i næste måned. »For os bliver det dejligt at se noget nyt i en periode, hvor det mest eksotiske herhjemme vel ville have været at tage en tur i Lalandia«, siger landstræner Nikolaj Jacobsen til Ekstra Bladet. Dansk Håndbold Forbund (DHF) skal blot sørge for at få fragtet landsholdet til Paris – resten betales af franskmændene.

Fodbold: Melbourne Victory har sikret sig sit fjerde australske mesterskab med en 1-0-sejr over Newcastle Jets. Melbourne-klubben har en enkelt spiller, kreatøren James Troisi, der kan blive aktuel til Australiens VM-trup og dermed til mødet med Danmark 21. juni i Samara.

Atletik: Heden i Qatar har allerede fået konsekvenser for VM i fodbold i 2022, hvor der skal spilles i november og december, men allerede ved VM i atletik i ørkenstaten næste år vil der blive tænkt alternativt. Flere konkurrencer vil således blive afviklet om natten grundet de høje temperaturer i dagtimerne. Begge maratonløb skydes eksempelvis i gang ved midnat. Også i kapgang vil der være afgørelser på tidspunkter, hvor de fleste foretrækker en seng fremfor voldsom fysisk udfoldelse.

Ishockey: Mikkel Bødker scorede fro San Jose i kamp 5 i NHL-slutspillet mod Vegas Golden Knights, men holdet fra Californien tabte 3-5 og er nu bagud i serien med 3-2. Et nederlag mere til San Jose kan således gøre Mikkel Bødker aktuel for det danske landshold i VM-turneringens slutfase.

Tennis: Verdensranglistens nummer 2, Caroline Wozniacki, har fået en hård lodtrækning til den store grusturnering i Madrid, hvor kampene blev indledt lørdag. I 1. runde møder danskeren australieren Daria Gavrilova, der er nummer 24 i verden.

Tennis: Den tjekkiske stjerne Petra Kvitova hentede lørdag sin første titel på grus i tre år, da hun finalebesejrede rumæneren Mihaela Buzarnescu i Prague Open 4-6, 6-2, 6-3. Kvitova, der nu har 23 finalegevinster i WTA-regi, drager nu videre til Madrid, hvor hun vandt i 2015 og i årets udgave åbner mod ukraineren Lesia Tsurenko.

Atletik: Liang Rui har ved kapgang-VM for hold i Kina forbedret verdensrekorden på kvindernes 50 km. Kineseren kappede næsten halvandet minut af den eksisterende rekord med tiden 4.04,35 timer. 23-årige Liang Rui kan se frem til en belønning på 50.000 dollar (310.000 kroner), når rekorden er ratificeret hos Det Internationale Atletikforbund (Iaaf).