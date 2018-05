Dansk golfspiller fører i USA trods strafslag efter videodom Frederik Løchte Nielsen vandt for anden gang i år doublerækken i Challenge-turnering.

Golf: Selv om hun efter dommerne havde set en videooptagelse blev tildelt et strafslag, deler Nicole Broch Larsen havvejs gennem den lettere kaotiske LPGA-turnering Texas Classic. Dommerne konstaterede, at den 24-årige danske OL-deltager havde ramt bolden to gange, da hun ellers havde lavet en birdie på 4. hul, hvilket derfor blev ændret til en par. Med en score på 6 slag under par deler Nicole Broch Larsen derfor føringen med fem andre spillere, hvor nogle på grund af flere regnvejrsafbrydelser kun har spillet første runde, mens eksempelvis danskeren nåede 14 huller af anden runde, inden mørket sænkede sig.

Håndbold: Hollænderen Estavana Polman er færdig for denne sæson, efter Team Esbjerg-spilleren har pådraget sig en fiberskade i højre ben.

Tennis: Frederik Løchte Nielsen vandt for anden gang i år doublerækken ved en Challenger-turnering, da han sammen med japaneren Toshihide Matsui i finalen i Seoul besejrede Chen Ti og Yi Chu-Huan fra Taiwan 6-4, 7-6. I marts vandt 34-årige Frederik Løchte Nielsen en turnering i Canada sammen med belgieren Joris De Loore.

Fodbold: Efter at være blevet opereret for en hjerneblødning har 76-årige Alex Ferguson modtaget støtte og opbakning fra hele verden. »Mine tanker og bønner er hos dig, min kære ven. Vær stærk, chef«, skriver Cristiano Ronaldo på Twitter, hvor David Beckham stemmer i: »Bliv ved med at kæmpe, chef. Jeg sender bønner og kærlighed til Cathy (Alex Fergusons hustru, red.) og hele familien«. Peter Schmeichel sender også en hilsen til skotten, der var træner i Manchester United i alle målmandens år i klubben. »Please. Vær stærk. Vind den her«, Peter Schmeichel på Twitter.

Bordtennis: Med en finalesejr på 3-1 over Japan vandt Kina for femte gang i træk kvindernes holdturnering ved VM i Halmstad. Det er i alt 21. gang Kina vinder titlen, som ikke er blevet vundet af en europæisk nation, siden Sovjetunionen vandt i 1969. Siden har Kina vundet 20 gange, Korea 1 gang, Sydkorea 1 gang og Singapore 1 gang.

Basketball: LeBron James var endnu en gang kampafgørende, da han i sidste sekund scorede de to point, der sikrede Cleveland Cavaliers en sejr på 105-103 over Toronto Raptors. Dermed er Cavaliers foran 3-0 i kampe i det, der svarer til kvartfinalen i NBA-slutspillet. Boston Celtics fører også 3-0 mod Philadelphia 76ers efter en sejr på 101-98 efter forlænget spilletid.

Ishockey: Lars Eller scorede til resultatet 6-3 i et tomt mål, da Washington Capitals bragte sig foran 3-2 i kampe mod Pittsburgh Penguins i NHL-slutspillet. Også Nikolaj Ehlers er foran 3-2 med Winnipeg Jets, og danskeren bidrog med to assister i en 6-2-sejr på udebane over Nashville Predators.

Fodbold: Uden at spille sikrede FC Porto sig lørdag aften det portugisiske mesterskab for 28. gang. 0-0 mellem Sporting og de seneste fire års mester, Benfica, sikrede FC Porto titlen i næstsidste spillerunde.