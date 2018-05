Huddersfield henter vigtigt point mod de engelske mestre Nicole Broch Larsen fører i USA og Frederik Løchte Nielsen doublerækken i Seoul.

Fodbold: Med 0-0 ude mod mestrene Manchester City hentede Huddersfield et point, der kan vise sig at være vigtigt i kampen for at sikre endnu en sæson i Premier League. Jonas Lössl i målet og Mathias 'Zanka' Jørgensen i midterforsvaret spillede hele kampen, der var tættest på en afgørelse, da Bernardo Silva headede et hjørnespark lige forbi mål efter 84 minutter. Huddersfield på 16.-pladsen mangler Chelsea ude og Arsenal hjemme, mens Southampton og Swansea på de efterfølgende pladser skal mødes indbyrdes.

Fodbold: Efter Napoli spillede 2-2 hjemme mod Toronto, har Juventus i spidsen af Serie A et forspring på 6 point og 14 mål til Napoli på andenpladsen inden de sidste to runder. Juventus slog lørdag Bologna 3-1, inden Napoli 7 minutter før tid mistede sejren, da Lorenzo De Silvestri udlignede for Torino.

Fodbold: Vejle forsvarede førstepladsen i 1. division med en 2-1-sejr over Nykøbing FC. Imed Louati scorede begge målene for Vejle efter 4 og 49 minutter, inden Nicolai Jessen reducerede 13 minutter før tid. Vejle er 1 point foran Esbjerg og 5 foran Viborg inden de sidste tre runder.

Resultater og stilling i 1. division

Fodbold: Kasper Dolberg scorede sejrsmålet på straffespark efter 54 minutter, da Ajax sluttede sæsonen i Eredivisie med en udesejr på 2-1 over Excelsior. Nicolai Jørgensen sad derimod på bænken i hele kampen, da Feyenoord vandt 3-2 ude over Heerenveen med Martin Hansen på mål og Daniel Høgh i midterforsvaret.

Foto: Adrian Wyld/AP Efter at have spillet 32 huller samme dag er Nicole Broch Larsen på en delt førsteplads i Texas, hvor regnen har gjort sit til at gøre det besværligt at afvikle ugens LPGA-turnering.

Golf: Selv om hun efter dommerne havde set en videooptagelse blev tildelt et strafslag, deler Nicole Broch Larsen havvejs gennem den lettere kaotiske LPGA-turnering Texas Classic. Dommerne konstaterede, at den 24-årige danske OL-deltager havde ramt bolden to gange, da hun ellers havde lavet en birdie på 4. hul, hvilket derfor blev ændret til en par. Med en score på 6 slag under par deler Nicole Broch Larsen derfor føringen med fem andre spillere, hvor nogle på grund af flere regnvejrsafbrydelser kun har spillet første runde, mens eksempelvis danskeren nåede 14 huller af anden runde, inden mørket sænkede sig.

Fodbold: Fortuna Hjørring kom et kæmpe skridt tættere på det danske mesterskab for kvinder med en udesejr på 2-1 i topkampen mod Brøndby. Karoline Smidt Nielsen bragte Fortuna foran efter 36 minutter, da hun efter et langt indkast helflugtede bolden på undersiden af overliggeren, så bolden slog ned lige bag mållinjen - vurderede den ene linjedommer. Ria Ôling udlignede 4 minutter senere, da hun tacklede sig fri efter en aflevering fra Nanna Christiansen, og Nevena Damjanovic scorede sejrsmålet, da hun fra 20 meter med venstrebenet dirigerede et frispark over muren og forbi Katribe Abel i Brøndbymålet. Nanna Christiansen var tæt på en udligning med en helflugter på overliggeren, men Fortuna vandt og er 8 point foran Brøndby med fem runder tilbage.