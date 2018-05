To NHL-profiler forstærker Danmark ved VM

Ishockey: Lars Eller og Washington er blandt de sidste fire hold i NHL-slutspillet. Natten til tirsdag slog hovedstadsklubben de forsvarende mestre fra Pittsburgh 2-1 efter overtid og dermed 4-2 i kampe. I næste runde er Tampa Bay modstanderen. Avancementet betyder, at Lars Eller med sikkerhed ikke kommer til at spile med i VM. Nikolaj Ehlers og Winnipeg tabte til Nashville med 4-0 og skal nu ud i en altafgørende kamp om avancement og retten til at møde sensationsholdet Las Vegas i den anden Conference-finale – stadiet inden Stanley Cup-finalen. Taber Winnipeg, er der mulighed for, at Ehlers drager til Danmark for at spille VM.

Fodbold: Arsenals franskmand Laurent Koscielny blev skadet i akillessenen i sidste uge i Europa League mod Atlético Madrid. Og nu er omfanget af skaden kortlagt. Den 32-årige skal holde et halvt års pause, oplyser klubmanager Arsene Wenger ifølge BBC.

Fodbold: Den legendariske tidligere Manchester United-manager Alex Ferguson meldes i bedring. Den engelske avis Daily Mail beretter således, at den 76-årige skotte, der blev opereret akut lørdag som følge af en hjerneblødning, er i stand til at sidde op og tale.

Basketball: Anført af LeBron James sejrede Cleveland også i den fjerde playoffkamp i 2. runde af NBA-slutspillet mod Toronto. Efter 128-93 er Cleveland klar til at spille Conference-finale mod enten Boston eller Philadelphia. Boston er blot en sejr fra at gå videre. Den anden Conference-finale ligner et opgør mellem Houston og Golden State. Begge hold fører 3-1 i serierne mod Utah og New Orleans.

Tennis: Efter kampe søndag og mandag holder Caroline Wozniacki fri tirsdag. Kampen i 3. runde i Madrid mod den useedede hollænder Kiki Bertens spilles onsdag. I mellemtiden kan hun nyde sin nye orden.

Stolt af at få ridderkorset af Dannebrogordenen i dag! En kæmpe ære!! pic.twitter.com/BTqqZOW2P4 — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 7. maj 2018

Fodbold: Den tyske landstræner Joachim Löw råder over en enorm talentmasse – og det skal han være glad for. Tre bærende tyske kræfter, der spillede samtlige Tysklands kampe i titeltriumfen i Brasilien i 2014 kæmper nemlig en kamp mod tiden for at blive klar til VM. Målmand Manuel Neuer har ikke spillet siden september grundet en skade i foden og har nu kun to klubopgør for Bayern München til at få kamptræning i benene. Arsenals Mesut Özil har fået problemer med ryggen og forsvarschefen Jerome Boateng er meldt ude i op til en måned som følge af den lårskade, han pådrog sig i Bayerns Champions League-semifinalen mod Real Madrid. Boblerne Serge Gnabry (Hoffenheim) og Lars Stindl (Mönchengladbach) er allerede dømt ude af VM med skader.

Fodbold: Celta Vigos alsidige dansker Daniel Wass har ikke fået spilletid i en landskamp i halvandet år, men mener alligevel, at han fortjener en plads i VM-truppen. »… Man skal kigge på, at jeg konkurrerer i verdens bedste række mod de allerbedste spillere overhovedet, og jeg formår i al ydmyghed at gøre mig positivt bemærket i mange af kampene. Det kan alle se«, siger Daniel Wass til BT. Landstræner Åge Hareide udtager sin 30 mand store VM-bruttotrup mandag 14. maj. 23 skal med til VM.